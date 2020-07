Zendaya e John David Washington gravam filme secreto no meio da quarentena

Após paralisarem atividades em março, as produções do setor cinematográfico foram, aos poucos, retornando, não sem grandes adaptações. Estúdios de Hollywood e sindicatos de atores, escritores e outros profissionais acertaram novos detalhes para o retorno ao trabalho, como número reduzido de equipe de filmagens, uso obrigatório de máscaras e medições de temperatura e testes de Covid-19.

Não era proibido, mas, mesmo assim, o diretor Sam Levinson manteve seu novo filme em segredo: durante a quarentena, o diretor do seriado “Euphoria” (HBO) filmou na Califórnia “Malcolm & Marie”, com a atriz Zendaya, de “Euphoria” e de filmes como “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”. A atriz, uma das “queridinhas” de Hollywood na atualidade, contracena com o filho de Denzel Washington, o ator John David Washington, estrela do filme “Infiltrados na Klan”, indicado ao Globo de Ouro e que está no aguardado novo filme de Christopher Nolan, “Tenet”, que estreia ainda em 2020.

A filmagem aconteceu em apenas uma locação, na Caterpillar House, projeto arquitetônico sustentável em Carmel, Califórnia, e durou de 17 de junho a 2 de julho. Com produção já finalizada e em fase de edição e pós-produção, o projeto “Malcolm & Marie” se tornou o primeiro grande projeto de longa-metragem a ser iniciado e finalizado durante a pandemia global.

O enredo permanece um mistério, apesar de Zendaya ter postado uma foto que mostra ela e Washington como um casal. As primeiras informações dão conta de que se trata de um drama romântico, aos moldes de “História de Um Casamento”, sucesso de Noah Baumbach e disponível na Netflix.

A ideia surgiu depois que, em março, Levinson foi avisado pela HBO de que a produção da segunda temporada da série “Euphoria” seria paralisada. Livres de compromissos, ele e Zendaya decidiram criar algo novo. Em apenas uma semana, Levinson escreveu o roteiro de “Malcolm & Marie”.

Para as filmagens ocorrerem de maneira segura, o grupo permaneceu por duas semanas em quarentena em Monterrey, antes do início dos trabalhos, e, durante o serviço, todos passaram por testes de Covid-19 periodicamente. A equipe de filmagens também usou chapéus, que ajudavam a lembrar que era preciso manter distanciamento uns dos outros. Não mais que doze pessoas trabalhavam ao mesmo tempo.

Ninguém pôde sair da área da Caterpillar House nos dias de filmagem. O isolamento se provou eficiente, uma vez que o filme foi gravado em pouco tempo. Um chef também foi posto em quarentena junto com o grupo, preparando refeições e evitando qualquer comida vinda de fora.

Ainda não há previsão de estreia do filme.