É possível ter amigos no circuito de tênis? Sinner e Alcaraz mostram que sim

Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. Essa parece ser, por enquanto, a próxima grande rivalidade no tênis, algo como foi entre Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal nas últimas duas décadas. Os dois jovens tenistas estão empatados em confrontos, com quatro vitórias para cada. Até agora.

O desempate acontecerá nesta sexta-feira 7 de maio na quadra Philippe-Chatrier, na semifinal mais aguardada de Roland Garros, em Paris. O jogo é considerado uma final antecipada, já que do outro lado da chave Djokovic não vai mais jogar. O sérvio abandonou o torneio por lesão depois de vitória nas oitavas de final.

Com a desistência de Djokovic, Sinner assumiu a liderança do ranking mundial. O sérvio foi campeão em Roland Garros e tinha muitos pontos para defender. Já Sinner venceu o Austrália Open este ano e estava muito próximo da liderança. Alcaraz já esteve como primeiro no ranking e agora aparece na terceira aposição.

O exemplo de Federer e Nadal

É possível ser amigo de um rival no circuito do tênis? Entre os Big Three, Roger Federer e Rafael Nadal sempre demonstraram muita afinidade. Circula nas redes sociais vídeos dos dois tenistas morrendo de rir durante gravações de campanhas.

Uma publicidade recente da Louis Vuitton reuniu as duas lendas nas montanhas nevadas da Itália. As fotos levam a assinatura de Annie Leibovitz. Nos vídeos, eles falam de como se conheceram e da admiração mútua. Na despedida das quadras de Federer, durante a Laver Cup de 2022, Nadal chorou em diversos momentos.

Com Djokovic, a relação é menos amistosa, especialmente da parte de Nadal, apesar de respeitosa. O sérvio já declarou que admirava a proximidade entre Nadal e Federer, mas que ele jamais conseguiria manter amizade com um rival.

Ambos têm patrocínio da Rolex

E entre Alcaraz e Sinner? Tudo indica que os dois são bastante próximos. Eles treinaram juntos no começo da temporada e foram flagrados conversando amistosamente e rindo em algumas situações, como durante a espera do jogo adiado em Indian Wells. Antes partida eles se cumprimentaram com um “high five”.

O australiano Darren Cahill, técnico de Sinner (e anteriormente de uma série estrelas do tênis) confirmou que os dois são bastante amigos. “São dois bons garotos que se gostam e se respeitam. Eles jogarão muito nos próximos dez anos e esta é apenas arte da rivalidade entre eles. Jannik fica ansioso para ver os jogos de Carlos porque ele foi o pioneiro em vencer um Grand Slam”, disse.

O tênis é um esporte individual, mas os atletas dependem um do outro para os treinos. Nos principais torneios, eles dividem os vestiários, as salas de estar e os momentos das refeições. É comum sair namoro no circuito. Sinner, por exemplo, assumiu recentemente sua relação com a tenista russa Anna Kalinskaya.

Alcaraz e Sinner têm um patrocinador em comum, a Rolex. Ambos também vem sendo assediados por grifes de moda – o espanhol pela Louis Vuitton, o italiano com a Gucci. A favor deles, e dos expectadores, está a idade. Alcaraz tem 21 anos, Sinner tem 22. A semifinal em roland Garros será apenas mais um jogo entre tantos outros.