Onde assistir 'Rivais'? Filme com Zendaya em triângulo amoroso chega aos cinemas

O tão aguardado filme com Zendaya, "Rivais", chegou aos cinemas nesta semana. Sob direção de Luca Guadagnino ("Call me By Your Name"), o longa conta com os protagonistas Mike Faist e Josh O'Connor.

O enredo é focado no tênis (esporte) e mostra a disputa entre dois amigos por uma garota, desde a adolescência até a fase adulta. Os três tenistas embarcam em um triângulo amoroso que mistura jogo de poder, manipulação, sensualidade e muitas partidas decisivas.

Além dos três protagonistas, o longa conta com elenco composto por Faith Fay, Jordan Thompson, Tierre Diaz e Hailey Gates. A produção é da Warner Bros. Discovery, em parceria com a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Onde assistir 'Rivais'?

O filme estreia hoje nos cinemas brasileiros. Ainda não há previsão para qual serviço de streaming o longa irá, mas, sendo uma produção da Warner Bros. Discovery, a tendência é que ele migre depois de alguns meses para a plataforma da Max.

Qual é a classificação indicativa de 'Rivais'?

O filme é recomendado para maiores de 18 anos por conter cenas de sexo e linguagem obcena.

Qual é o papel de Zendaya em 'Rivais'?

Zendaya interpreta Tashi Duncan, jogadora em ascensão no tênis durante a adolescência que sofre uma lesão no joelho. Ela entra de cabeça em um triângulo amoroso com Art Donaldson (Mike Faist) e Patrick (Josh O'Connor).

Quando estreia 'Rivais' nos cinemas?

O filme estreia nesta quinta-feira, 27 de abril, nos cinemas brasileiros.

Qual é a duração de 'Rivais'?

O filme tem duração de 2h11.