Influenciadora abrirá primeira loja de sua marca de moda em shopping da Multiplan; veja como será

Aos 17 anos, enquanto se preparava para prestar vestibular de medicina, a influenciadora Luana Amy começou a desenhar roupas para uso próprio. O hobby virou negócio em 2019, quando nasceu a La’s Clothing, marca de moda feminina que cresceu no ambiente digital, construiu uma comunidade de clientes e agora inicia uma nova etapa: a chegada ao varejo físico.

Em outubro, a empresa abre uma loja no Shopping Morumbi, da Multiplan, em São Paulo. A operação será uma pop-up com duração de um mês, entre os dias 1º e 31, como um teste para aproximar a marca das consumidoras e avaliar os próximos passos no varejo físico.

O movimento acontece após uma primeira experiência presencial realizada em 2025, quando a La’s abriu uma casa nos Jardins por três dias. A ação funcionou como um laboratório para entender o comportamento dos clientes fora da internet e reuniu filas de pessoas interessadas em conhecer a marca.

A empresa chega ao novo momento em ritmo de crescimento. Entre janeiro e agosto de 2026, a La’s Clothing acumulou faturamento de R$ 7,2 milhões, alta de 7,5% sobre os R$ 6,7 milhões registrados no mesmo período de 2025.

“Quando você cria algo muito legal no online e aí você vai para o físico, se você não vai aparecer de um jeito tão legal quanto você é no online, é melhor não aparecer”, afirma Luana Amy.

Por que uma marca nascida no digital decidiu abrir uma loja

A La’s Clothing construiu sua operação principalmente pelo comércio eletrônico, com lançamentos frequentes em formato de "drops" (pequenos lançamentos de produtos ou coleções em intervalos frequentes). A estratégia permitiu testar produtos, acompanhar a resposta das consumidoras e criar uma comunidade em torno da marca.

A primeira experiência física veio em outubro de 2025, em uma casa nos Jardins, onde a empresa criou uma espécie de universo da marca, com produtos, café e ativações para transformar a visita em uma experiência. Segundo Luana, o teste mostrou uma diferença entre o alcance da internet e o contato presencial.

“Às vezes a gente olha e fala: mil curtidas numa foto, você fala legal. Quando você vê mil meninas esperando na fila, é muita coisa”, diz a empresária de 24 anos.

Depois da experiência, a empresa passou a estudar uma operação maior. A oportunidade veio quando o grupo Multiplan procurou a marca para uma parceria no formato pop-up, modelo que permite testar uma loja física por um período determinado.

“Eu não faria nada permanente que eu não consigo validar antes. Por isso que a gente está viciado ainda nessas coisas temporárias”, afirma Luana.

Luana Amy, fundadora da La’s Clothing: empreendedora criou a marca aos 17 anos e agora testa uma nova fase no varejo físico (La's Clothing/Divulgação)

Como será a primeira loja no Shopping Morumbi

A unidade terá 34 metros quadrados e foi pensada como uma loja cápsula, com elementos que tentam transportar a identidade digital da marca para o ambiente físico.

Segundo Luana, a proposta é criar um espaço que tenha sensação de proximidade com a consumidora, com detalhes como carpete, móveis inspirados em ambientes residenciais e provadores com cortinas de tecido.

A operação também terá uma dinâmica diferente do varejo tradicional. Em vez de apresentar todo o estoque de uma vez, a empresa pretende trabalhar com novidades ao longo do mês, mantendo a lógica dos drops que já utiliza no e-commerce.

“A gente quer fazer a mesma coisa. O normal não é você abrir uma loja física e ter uma coleção vigente. Vamos trabalhar com um esquema rotativo muito grande de coleção”, explica.

A ideia é que as novidades cheguem primeiro ao espaço físico e depois sejam disponibilizadas no comércio eletrônico, mantendo os dois canais conectados.

Como cresce a marca de uma influenciadora

A trajetória de Luana tem uma diferença em relação ao caminho mais comum entre criadores de conteúdo e marcas próprias: ela não criou uma empresa depois de construir uma audiência. O movimento aconteceu no sentido inverso.

A La’s nasceu antes da exposição pessoal da fundadora. Durante os primeiros anos, Luana mantinha o perfil fechado e não aparecia publicamente.

Com o crescimento da marca, passou a participar dos conteúdos e acabou se tornando também uma influenciadora. Na semana em que esta reportagem foi publicada, o perfil de Luana no Instagram somava 62,3 mil seguidores, enquanto o de sua marca estava com 318 mil.

“Quem me deixou famosa foi a marca”, afirma. Hoje, Luana mantém parcerias comerciais com empresas, mas diz selecionar os trabalhos para preservar a coerência entre sua imagem pessoal e a identidade da La’s.

“Eu acho que a minha falta de coerência em algum momento pode tirar a credibilidade da minha marca e é uma coisa que eu tomo muito cuidado”, afirma.

A empreendedora conta que chegou a recusar uma publicidade de uma empresa de tecnologia porque avaliou que a campanha poderia gerar uma mensagem contraditória para sua audiência, já que a La’s valoriza o processo criativo manual das peças.

Qual é o próximo passo da marca

Apesar da chegada ao shopping, Luana afirma que o foco continua sendo construir uma operação equilibrada entre digital e físico. A empresa não pretende abandonar o e-commerce, mas ampliar os pontos de contato com as consumidoras.

Atualmente, a La’s mantém produção nacional e desenvolve suas peças do zero, desde a criação até a escolha dos materiais.

A marca conta hoje com 11 pessoas na equipe, incluindo a gestão, e vende para todo o Brasil.

Para Luana, a loja física representa mais um capítulo de uma estratégia que começou antes da fama nas redes sociais: entender o comportamento das clientes e construir uma marca que consiga existir em diferentes canais.

“Eu acho que nada que está funcionando agora para sempre é assim. Você sempre precisa conseguir enxergar um pouco para frente”, afirma.