A 15 dias do 1º turno, Flávio diminui a diferença para Lula; veja pesquisas da semana

A quinze dias do primeiro turno das eleições de 2026, nove pesquisas presidenciais foram divulgadas entre domingo, 14, e quinta-feira, 17 de setembro.

O período coincidiu com o agravamento da crise no Supremo Tribunal Federal (STF), marcada pelo embate entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça e pela sessão que discutiu uma eventual investigação contra Moraes.

A maioria dos institutos mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) reduziu a distância para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Em algumas rodadas, o senador chegou a aparecer numericamente à frente do petista, embora quase sempre dentro da margem de erro.

Cada instituto usa metodologia, amostra e período de coleta próprios, de modo que os números não devem ser comparados diretamente entre institutos diferentes.

O ideal é acompanhar a evolução de cada um deles em sua própria série histórica.

A seguir, o resumo das nove pesquisas divulgadas na semana, com destaque para os cenários de primeiro e segundo turno.

BTG/Nexus

A pesquisa BTG/Nexus, divulgada na segunda-feira, 14, trouxe um resultado misto. No primeiro turno, Lula cresceu três pontos percentuais em uma semana e chegou a 42%, contra 37% de Flávio Bolsonaro, abrindo vantagem de cinco pontos, fora da margem de erro.

No cenário de segundo turno, o petista também liderou numericamente após crescer dois pontos, alcançando 47%, contra 46% do senador. Ainda assim, a diferença de apenas um ponto mantém os dois candidatos em empate técnico.

Foi a primeira pesquisa do instituto a captar a reação do eleitorado à crise no STF e à quebra de sigilo dos casos do Banco Master e do filme Dark Horse.

A pesquisa Nexus ouviu 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro, por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 95% de confiança. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no TSE sob o número BR-04076/2026.

Quaest

Também divulgada na segunda-feira, 14, a Quaest mostrou [grifar]Lula estável em 36% no primeiro turno, enquanto Flávio avançou de 29% para 31%, reduzindo a distância entre os dois de sete para cinco pontos percentuais.

No cenário de segundo turno, o resultado chamou atenção: pela primeira vez desde o início da campanha, Flávio apareceu numericamente à frente do presidente, com 42% contra 40% de Lula.

Como a margem de erro é de dois pontos, a diferença ainda configura empate técnico.

O levantamento foi realizado durante o auge da crise no STF, período em que o julgamento sobre uma eventual investigação contra Alexandre de Moraes ganhou o centro do noticiário político.

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança. O levantamento foi contratado pelo Globo e pela TV Globo e está registrado sob o número BR-03607/2026.

Indexa/Broadcast

Na terça-feira, 15, a Indexa/Broadcast apontou a menor distância entre Lula e Flávio desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em maio.

No segundo turno, o presidente caiu de 46% para 43% em um mês, enquanto o senador subiu de 41% para 42%, resultando em empate técnico.

No primeiro turno, Lula tinha 38% das intenções de voto, contra 34% de Flávio, distância de quatro pontos percentuais, a menor do ano, segundo o instituto.

A pesquisa também mostrou que a rejeição aos dois principais nomes é praticamente igual: 49% dos entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Lula, mesma taxa registrada para Flávio.

A Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores entre 10 e 13 de setembro, por telefone.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de confiança. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03482/2026.

CNT/MDA

Ainda na terça-feira, 15, a CNT trouxe um cenário mais folgado para o presidente. No primeiro turno, Lula aparece com 40,5% das intenções de voto, dez pontos à frente dos 30,4% de Flávio Bolsonaro.

No segundo turno, o petista mantém vantagem fora da margem de erro em todos os confrontos testados, incluindo o principal: 47,3% contra 40% do senador do PL.

Na comparação com a rodada anterior, Lula perdeu um ponto e Flávio ganhou um ponto no mesmo período.

A pesquisa também mostrou que a avaliação negativa do governo federal ficou em 39,4%, contra 33,8% de avaliação positiva.

A CNT entrevistou 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro, de forma presencial. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de confiança.

O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte e está registrado sob o número BR-06902/2026

Gerp

Divulgada na quinta-feira, 17, a pesquisa Gerp mostrou Flávio Bolsonaro à frente de Lula em ambos os cenários. No primeiro turno, o senador tem 40% das intenções de voto, contra 37% do presidente, distância que ainda configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos.

No segundo turno, porém, a vantagem do senador rompe o limite estatístico: ele soma 50% das intenções de voto, contra 43% de Lula.

O levantamento também mostrou desaprovação de 50% ao governo federal, contra 44% de aprovação, e apontou Lula como o nome mais rejeitado entre o eleitorado, com 49% de rejeição declarada.

A Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 14 e 16 de setembro, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança.

O levantamento foi contratado pela Gerp Mercadologia e está registrado sob o número BR-00535/2026.

AtlasIntel

Também na quinta-feira, 17, a AtlasIntel mostrou Flávio encurtando distância no primeiro turno após crescer 4,5 pontos percentuais em uma semana.

O senador chegou a 41,7%, contra 44,1% de Lula, reduzindo a diferença de 7,5 para 2,4 pontos percentuais.

No cenário de segundo turno, o resultado é um empate técnico apertado: 47,2% para Flávio contra 46,8% para Lula, dentro da margem de erro de um ponto percentual.

A pesquisa também mostrou que, para 49,5% dos entrevistados, a crise no STF prejudica mais a imagem de Lula do que a de Flávio.

A AtlasIntel entrevistou 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro, por meio de recrutamento digital. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com 95% de confiança.

O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado sob o número BR-06221/2026.

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Futura

Na quinta-feira, 17, a pesquisa Futura Inteligência apontou um cenário de empate técnico no primeiro turno, com Lula em 38,3% e Flávio em 37,7%, uma diferença de 0,6 ponto percentual.

Na comparação com o levantamento anterior, o senador havia crescido mais de quatro pontos percentuais.

No segundo turno, no entanto, Flávio abriu vantagem sobre o presidente: 48,1% contra 43,7% de Lula, uma diferença que ficou fora, mas próxima, da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

A pesquisa também mostrou desaprovação de 53,1% ao governo Lula, contra 44,1% de aprovação.

A Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 11 e 15 de setembro, por telefone.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de confiança. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado sob o número BR-00749/2026.

PoderData/Aya

Divulgada na quinta-feira, 17, a PoderData/Aya confirmou uma tendência que já vinha se desenhando: essa foi a terceira rodada seguida em que Flávio aparece numericamente à frente de Lula no segundo turno, com 46% contra 44% do presidente, dentro da margem de erro de 1,8 ponto percentual.

No primeiro turno, os dois seguem tecnicamente empatados, com 37% para Lula e 36% para Flávio.

O levantamento mostrou ainda que Lula mantém vantagem entre as mulheres (51% a 38%) e no Nordeste (56%), enquanto Flávio lidera no Centro-Oeste (54%) e no Sul (59%).

A PoderData/Aya entrevistou 3.000 eleitores entre 13 e 16 de setembro, por telefone. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com 95% de confiança. O levantamento está registrado sob o número BR-00360/2026.

Datafolha

Por fim, a Datafolha, divulgada na quinta-feira, 17, manteve o cenário estável em relação à rodada anterior.

No segundo turno, Lula segue com 46% e Flávio, com 44%, o mesmo resultado da pesquisa passada, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Essa foi a primeira pesquisa do instituto realizada após a sessão do STF que discutiu uma eventual investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Apesar da repercussão do caso, não houve movimentação relevante nos números.

No primeiro turno, Lula aparece com 39% e Flávio, com 36%, seguidos por Augusto Cury, com 6%.

A Datafolha entrevistou 2.002 eleitores entre 15 e 17 de setembro, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança. O levantamento foi contratado pela Globo e pela Folha de S. Paulo e está registrado sob o número BR-04029/2026.