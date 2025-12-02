Quando estreia a 3ª temporada de 'Ilhados com a Sogra' na Netflix?

A Netflix confirmou que a terceira temporada de "Ilhados com a Sogra" chega à plataforma na próxima quarta-feira, 3 de dezembro.

O reality show, que coloca sogras, genros, noras e filhos em convivência intensa para disputar R$ 500 mil, volta após o sucesso das edições anteriores, que chegaram ao Top 10 Brasil e alcançaram o quinto lugar global entre produções de língua não inglesa na segunda temporada.

Nesta nova fase, o programa reúne as famílias Chagas, Cruz, Lopes, Machado, Misquita e Rocha. Para conquistar o prêmio, eles precisam superar desafios, vencer provas e, principalmente, aprender a trabalhar em equipe, deixando de lado os conflitos familiares.

A atriz Fernanda Souza retorna ao comando da atração. Ao F5, ela afirmou que esta é a edição mais afiada, intensa e comunicativa do reality. "A comunicação é a grande chave da temporada. Eles falam muito, conversam muito e trazem conflitos clássicos que todo mundo reconhece", disse a apresentadora.

Fernanda disse que o público vai perceber que os participantes chegaram mais preparados para o reality. "A galera resolveu mais rápido porque assistiu ao programa. Ninguém vai ali para não entregar. Já que saiu de casa para conviver 24 horas com alguém com quem tem atrito, eles decidem chamar as conversas que precisam acontecer", afirma a apresentadora.

As seis sogras escolhidas como protagonistas desta temporada foram selecionadas em uma "convenção de sogras", evento que reuniu mais de 200 mulheres de várias regiões do país; um encontro que Fernanda descreve como "épico".

Quando saem os episódios da 3ª temporada de 'Ilhados com a Sogra'