‘BBB 25’: vencedor terá de declarar e pagar imposto de renda pelo prêmio?

A contagem regressiva para a final do BBB 25 já começou, e amanhã, 22 de abril, o público descobre quem será o grande campeão do reality em 2025. A disputa será entre Guilherme, João Pedro e Renata e o prêmio final é o terceiro mais altos da história do programa: R$ 2,72 milhões.

Na hora de receber o prêmio, muita gente se pergunta: será que o vencedor precisa declarar e pagar o imposto de renda pelo valor recebido? Veja abaixo como funciona:

Vencedor terá de pagar imposto de renda sobre o prêmio?

A resposta é sim. Como em todos os demais ganhos, o prêmio do BBB precisa ser declarado no imposto de renda de 2026. Mas a TV Globo já debita a alíquota de 27,4% do valor antes mesmo do valor chegar a conta de quem sair vitorioso. Em 2025, o valor retido em impostos é de cerca de R$ 500 mil.

Na hora de entregar a declaração, o vencedor precisa declarar o valor bruto no campo "Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas". Já os prêmios ganhados ao longo do programa, como carros e eletrodomésticos, não são taxados de impostos. Eles só devem ser declarados no Imposto de Renda da Pessoa Física.

Qual é o valor do prêmio do BBB 25?

O vencedor da edição deste ano recebe um prêmio de R$ 2,72 milhões. Ainda leva para casa os demais prêmios conquistados ao longo das edições, que variam entre produtos para casa, eletrodomésticos, carros e produtos de beleza.

Quando será a final?