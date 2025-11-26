Onde estão os ex-BBBs mais icônicos e o que aconteceu com suas fortunas

Ao longo de mais de duas décadas, o Big Brother Brasil deixou de ser apenas um reality show de confinamento para se tornar um gerador de figuras reconhecidas nacionalmente. Alguns participantes conquistaram o público como vencedores; outros marcaram momentos que passaram a integrar o repertório cultural do programa. Em comum, todos transformaram sua passagem pela casa em algum tipo de projeção pública.

O reality serviu como porta de entrada para carreiras diversas na televisão, na música, no esporte, em negócios digitais e até em segmentos completamente distintos do entretenimento. A trajetória de cada ex-BBB reflete como a exposição do programa pode abrir oportunidades para quem sabe aproveitar a visibilidade — mas também como a vida pós-confinamento envolve desafios, pressões e caminhos muitas vezes imprevisíveis.

A seguir, veja o que estão fazendo atualmente alguns dos nomes mais lembrados da história do reality.

Kleber Bambam — BBB 1

Primeiro campeão do programa, Bambam se tornou um dos rostos mais reconhecidos entre os ex-BBBs. Após o reality, direcionou sua carreira para o esporte e para o universo digital. Mantém canal no YouTube, publica rotinas de treino nas redes sociais e participa de eventos de boxe.

Em 2024, enfrentou Popó no Fight Music Show e foi derrotado no primeiro round.

Em relação à fortuna, ele próprio afirma que conseguiu multiplicar o dinheiro conquistado no programa, impulsionado por patrocínios e pela popularidade mantida nas redes.

Sabrina Sato — BBB 3

Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina transformou sua participação em uma das carreiras mais bem-sucedidas pós-reality. Consolidou-se como apresentadora em diferentes emissoras, incluindo Record TV, Multishow, GNT e TV Globo, onde é jurada do The Masked Singer Brasil.

Com forte presença nas redes, segue como uma das ex-BBBs mais influentes do país. O patrimônio que construiu veio de anos de televisão, grandes contratos publicitários e trabalhos como apresentadora, consolidando uma trajetória de alto retorno financeiro.

Grazi Massafera — BBB 5

Vice-campeã da quinta edição, Grazi entrou para o elenco de novelas logo após o programa. Recebeu indicação ao Emmy Internacional por Verdades Secretas e participa de produções de grande alcance.

Em 2025, está no elenco de Dona Beja, série da HBO Max. O trabalho em novelas, publicidade e projetos audiovisuais a colocou entre os nomes que mais prosperaram financeiramente fora da casa, com uma trajetória sólida que superou qualquer ganho que teria tido no programa.

Diego Alemão — BBB 7

Alemão deixou o reality com R$ 1 milhão e viveu uma fase de forte exposição, que ampliou seus ganhos no período. Com o tempo, crises pessoais e disputas judiciais tiveram impacto sobre sua vida profissional, e a prosperidade inicial deu lugar a um cenário em que o patrimônio acumulado não evoluiu na mesma proporção do pós-vitória.

Angélica Morango — BBB 10

Angélica marcou a edição ao discutir pautas de representatividade e integrar o trio “Coloridos”. Depois do reality, trabalhou como jornalista e colunista. Posteriormente, fundou uma produtora de filmes adultos, onde atua também como empresária.

A decisão de criar e administrar sua própria produtora garantiu uma fonte de renda consistente, que substituiu a visibilidade passageira do reality.

Ana Paula Renault — BBB 16

Expulsa após um episódio de agressão, Ana Paula manteve forte presença na mídia após o programa. Atuou como apresentadora, participou de A Fazenda 10 e hoje trabalha como comentarista e colunista sobre realities.

Gleici Damasceno — BBB 18

Primeira campeã do Acre, ficou marcada pelo retorno do Quarto Secreto e pela frase que se tornou símbolo da edição: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”, em referência ao bordão na novela O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo.

Após o reality, envolveu-se em projetos sociais e mantém atuação digital ativa.

Felipe Prior — BBB 20

Protagonista de debates intensos no BBB 20, Prior saiu do programa com forte repercussão. Em 2024 foi condenado por estupro. Atualmente administra negócios nas áreas de arquitetura, gastronomia e turismo.

Sua fonte de renda atual está concentrada nos negócios particulares que já administrava antes do programa.

Gil do Vigor — BBB 21

Conhecido pelos bordões e pela trajetória de superação, Gil segue carreira acadêmica e hoje está nos EUA cursando Ph.D em economia. Participa de ações publicitárias, mantém presença na Globo e produz conteúdo para o YouTube.

Juliette Freire — BBB 21

A campeã transformou o prêmio do reality em apenas uma parte da renda que passou a gerar. Com forte presença nas redes, turnês musicais e contratos com grandes marcas, ela construiu uma das trajetórias de maior retorno financeiro entre todos os ex-BBBs, mantendo altos ganhos desde sua saída da casa.