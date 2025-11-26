Onde estão os ex-BBBs mais icônicos e o que aconteceu com suas fortunas

Juliette, do BBB: alto alcance e engajamento nas redes sociais (João Cotta/Globo/Divulgação)
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 23h17.
Ao longo de mais de duas décadas, o Big Brother Brasil deixou de ser apenas um reality show de confinamento para se tornar um gerador de figuras reconhecidas nacionalmente. Alguns participantes conquistaram o público como vencedores; outros marcaram momentos que passaram a integrar o repertório cultural do programa. Em comum, todos transformaram sua passagem pela casa em algum tipo de projeção pública.
O reality serviu como porta de entrada para carreiras diversas na televisão, na música, no esporte, em negócios digitais e até em segmentos completamente distintos do entretenimento. A trajetória de cada ex-BBB reflete como a exposição do programa pode abrir oportunidades para quem sabe aproveitar a visibilidade — mas também como a vida pós-confinamento envolve desafios, pressões e caminhos muitas vezes imprevisíveis.
A seguir, veja o que estão fazendo atualmente alguns dos nomes mais lembrados da história do reality.
Primeiro campeão do programa, Bambam se tornou um dos rostos mais reconhecidos entre os ex-BBBs. Após o reality, direcionou sua carreira para o esporte e para o universo digital. Mantém canal no YouTube, publica rotinas de treino nas redes sociais e participa de eventos de boxe.
Em 2024, enfrentou Popó no Fight Music Show e foi derrotado no primeiro round.
Em relação à fortuna, ele próprio afirma que conseguiu multiplicar o dinheiro conquistado no programa, impulsionado por patrocínios e pela popularidade mantida nas redes.
Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina transformou sua participação em uma das carreiras mais bem-sucedidas pós-reality. Consolidou-se como apresentadora em diferentes emissoras, incluindo Record TV, Multishow, GNT e TV Globo, onde é jurada do The Masked Singer Brasil.
Com forte presença nas redes, segue como uma das ex-BBBs mais influentes do país. O patrimônio que construiu veio de anos de televisão, grandes contratos publicitários e trabalhos como apresentadora, consolidando uma trajetória de alto retorno financeiro.
Vice-campeã da quinta edição, Grazi entrou para o elenco de novelas logo após o programa. Recebeu indicação ao Emmy Internacional por Verdades Secretas e participa de produções de grande alcance.
Em 2025, está no elenco de Dona Beja, série da HBO Max. O trabalho em novelas, publicidade e projetos audiovisuais a colocou entre os nomes que mais prosperaram financeiramente fora da casa, com uma trajetória sólida que superou qualquer ganho que teria tido no programa.
Alemão deixou o reality com R$ 1 milhão e viveu uma fase de forte exposição, que ampliou seus ganhos no período. Com o tempo, crises pessoais e disputas judiciais tiveram impacto sobre sua vida profissional, e a prosperidade inicial deu lugar a um cenário em que o patrimônio acumulado não evoluiu na mesma proporção do pós-vitória.
Angélica marcou a edição ao discutir pautas de representatividade e integrar o trio “Coloridos”. Depois do reality, trabalhou como jornalista e colunista. Posteriormente, fundou uma produtora de filmes adultos, onde atua também como empresária.
A decisão de criar e administrar sua própria produtora garantiu uma fonte de renda consistente, que substituiu a visibilidade passageira do reality.
Expulsa após um episódio de agressão, Ana Paula manteve forte presença na mídia após o programa. Atuou como apresentadora, participou de A Fazenda 10 e hoje trabalha como comentarista e colunista sobre realities.
Primeira campeã do Acre, ficou marcada pelo retorno do Quarto Secreto e pela frase que se tornou símbolo da edição: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”, em referência ao bordão na novela O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo.
Após o reality, envolveu-se em projetos sociais e mantém atuação digital ativa.
Protagonista de debates intensos no BBB 20, Prior saiu do programa com forte repercussão. Em 2024 foi condenado por estupro. Atualmente administra negócios nas áreas de arquitetura, gastronomia e turismo.
Sua fonte de renda atual está concentrada nos negócios particulares que já administrava antes do programa.
Conhecido pelos bordões e pela trajetória de superação, Gil segue carreira acadêmica e hoje está nos EUA cursando Ph.D em economia. Participa de ações publicitárias, mantém presença na Globo e produz conteúdo para o YouTube.
A campeã transformou o prêmio do reality em apenas uma parte da renda que passou a gerar. Com forte presença nas redes, turnês musicais e contratos com grandes marcas, ela construiu uma das trajetórias de maior retorno financeiro entre todos os ex-BBBs, mantendo altos ganhos desde sua saída da casa.