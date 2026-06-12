Alanis, taça gigante e bola dourada: os erros e acertos da 2ª festa de abertura da Copa do Mundo

Com o gramado completamente coberto por um tapete vermelho e uma imensa bola dourada no centro, o Estádio de Toronto sediou a segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira, 12.

No Mundial com fase de 16 avos de final, a celebração funcionou como a tradicional cerimônia de abertura, mas em uma escala menor em comparação com a que foi realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México nesta quinta-feira.

Semelhante ao que ocorreu no dia anterior, a primeira parte do evento durou pouco mais de 15 minutos, comparável a um show do intervalo. Mesmo com o estádio longe da lotação máxima, o Canadá destacou elementos de sua história, com referências aos povos indígenas e adereços ligados ao mar.

Na programação musical, o principal nome anunciado, Alanis Morissette, não se apresentou inicialmente —a roqueira de Ottawa ficou reservada para a segunda etapa do cerimonial, durante a entrada das seleções, quando cantaria o hino canadense.

Entre os artistas locais, subiram ao palco William Prince e a cantora Alessia Cara, que vestia um agasalho vermelho de uma marca concorrente à fabricante do uniforme da seleção canadense. Também se apresentaram Jessie Reyez, Nora Fatehi, o DJ bengalês Sanjoy, o francês Vegedream e a cantora palestina Elyanna.

Artistas se apresentam durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de futebol de 2026, antes da partida do Grupo B entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026. (Cole Burston / AFP)

Durante o show, a bola dourada se elevou, revelando o formato da taça oficial da Copa do Mundo.

Sem a presença de Shakira e a energia da torcida mexicana, a cerimônia seguiu correta, mas não gerou entusiasmo semelhante ao dos grandes desfiles carnavalescos, como os da Imperatriz Leopoldinense.

Falha em infraestrutura

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá, nesta sexta-feira, 12, apresentou um problema de estrutura durante o evento.

O destaque da cerimônia era uma taça gigante, cuja base era composta por um tecido. Durante a apresentação, a base se soltou, provocando reações imediatas nas redes sociais.

Veja as reações nas redes sociais

la copa del mundo en la ceremonia inaugural del mundial en Canadá era inflable, el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarla 😭 la decadencia pic.twitter.com/ADsRHcOkuo — nacho con O (@NachoConO) June 12, 2026

⚽ Canada World Cup opening ceremony kind of lame so far. These are not a big deal for the World Cup but expected more. pic.twitter.com/szeBSHNU8U — Sivaram Velauthapillai 🍁🦫 (@Sivaram_V) June 12, 2026

Deu ruim na taça da copa no Canadá — Jim Halpert (@halpert92804) June 12, 2026

acho q deu b.o no balão da taça na abertura do canada, foi bem fraquinhola essa abertura pic.twitter.com/kt3aXHYAEf — itaverso (@italinh8) June 12, 2026

⚽ Canada World Cup opening ceremony kind of lame so far. These are not a big deal for the World Cup but expected more. pic.twitter.com/szeBSHNU8U — Sivaram Velauthapillai 🍁🦫 (@Sivaram_V) June 12, 2026

E essa taça inflável que não inflou na abertura da copa no Canadá? pic.twitter.com/xOPlwPCl2H — É o Kevinho (@semcerveja) June 12, 2026

Quais jogos serão realizados no Canadá?

O Estádio de Toronto teve sua capacidade ajustada de 45 mil para 43.036 lugares para a Copa. Ao todo, receberá 6 dos 13 jogos programados para o Canadá, incluindo a estreia da seleção local contra a Bósnia e Herzegovina —os outros 7 jogos serão em Vancouver. Qatar e Suíça completam o Grupo B.