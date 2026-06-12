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Fase de grupos copa 2026

Alanis, taça gigante e bola dourada: os erros e acertos da 2ª festa de abertura da Copa do Mundo

Cerimônia foi realizada nesta sexta-feira, 12, em Toronto, no Canadá

Artistas se apresentam durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de futebol de 2026, antes da partida do Grupo B entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026 (Cole Burston /AFP)

Artistas se apresentam durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de futebol de 2026, antes da partida do Grupo B entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026 (Cole Burston /AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de junho de 2026 às 15h55.

Última atualização em 12 de junho de 2026 às 16h06.

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Com o gramado completamente coberto por um tapete vermelho e uma imensa bola dourada no centro, o Estádio de Toronto sediou a segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira, 12.

No Mundial com fase de 16 avos de final, a celebração funcionou como a tradicional cerimônia de abertura, mas em uma escala menor em comparação com a que foi realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México nesta quinta-feira.

Semelhante ao que ocorreu no dia anterior, a primeira parte do evento durou pouco mais de 15 minutos, comparável a um show do intervalo. Mesmo com o estádio longe da lotação máxima, o Canadá destacou elementos de sua história, com referências aos povos indígenas e adereços ligados ao mar.

Na programação musical, o principal nome anunciado, Alanis Morissette, não se apresentou inicialmente —a roqueira de Ottawa ficou reservada para a segunda etapa do cerimonial, durante a entrada das seleções, quando cantaria o hino canadense.

Entre os artistas locais, subiram ao palco William Prince e a cantora Alessia Cara, que vestia um agasalho vermelho de uma marca concorrente à fabricante do uniforme da seleção canadense. Também se apresentaram Jessie Reyez, Nora Fatehi, o DJ bengalês Sanjoy, o francês Vegedream e a cantora palestina Elyanna.

Artistas se apresentam durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de futebol de 2026, antes da partida do Grupo B entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026. (Cole Burston / AFP)

Durante o show, a bola dourada se elevou, revelando o formato da taça oficial da Copa do Mundo.

Sem a presença de Shakira e a energia da torcida mexicana, a cerimônia seguiu correta, mas não gerou entusiasmo semelhante ao dos grandes desfiles carnavalescos, como os da Imperatriz Leopoldinense.

Falha em infraestrutura

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá, nesta sexta-feira, 12, apresentou um problema de estrutura durante o evento.

O destaque da cerimônia era uma taça gigante, cuja base era composta por um tecido. Durante a apresentação, a base se soltou, provocando reações imediatas nas redes sociais.

Veja as reações nas redes sociais

Quais jogos serão realizados no Canadá?

O Estádio de Toronto teve sua capacidade ajustada de 45 mil para 43.036 lugares para a Copa. Ao todo, receberá 6 dos 13 jogos programados para o Canadá, incluindo a estreia da seleção local contra a Bósnia e Herzegovina —os outros 7 jogos serão em Vancouver. Qatar e Suíça completam o Grupo B.

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