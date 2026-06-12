Alanis, taça gigante e bola dourada: os erros e acertos da 2ª festa de abertura da Copa do Mundo

Artistas se apresentam durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de futebol de 2026, antes da partida do Grupo B entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026 (Cole Burston /AFP)
Repórter
Publicado em 12 de junho de 2026 às 15h55.
Última atualização em 12 de junho de 2026 às 16h06.
Com o gramado completamente coberto por um tapete vermelho e uma imensa bola dourada no centro, o Estádio de Toronto sediou a segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira, 12.
No Mundial com fase de 16 avos de final, a celebração funcionou como a tradicional cerimônia de abertura, mas em uma escala menor em comparação com a que foi realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México nesta quinta-feira.
Semelhante ao que ocorreu no dia anterior, a primeira parte do evento durou pouco mais de 15 minutos, comparável a um show do intervalo. Mesmo com o estádio longe da lotação máxima, o Canadá destacou elementos de sua história, com referências aos povos indígenas e adereços ligados ao mar.
Na programação musical, o principal nome anunciado, Alanis Morissette, não se apresentou inicialmente —a roqueira de Ottawa ficou reservada para a segunda etapa do cerimonial, durante a entrada das seleções, quando cantaria o hino canadense.
Entre os artistas locais, subiram ao palco William Prince e a cantora Alessia Cara, que vestia um agasalho vermelho de uma marca concorrente à fabricante do uniforme da seleção canadense. Também se apresentaram Jessie Reyez, Nora Fatehi, o DJ bengalês Sanjoy, o francês Vegedream e a cantora palestina Elyanna.
Durante o show, a bola dourada se elevou, revelando o formato da taça oficial da Copa do Mundo.Sem a presença de Shakira e a energia da torcida mexicana, a cerimônia seguiu correta, mas não gerou entusiasmo semelhante ao dos grandes desfiles carnavalescos, como os da Imperatriz Leopoldinense.
A cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá, nesta sexta-feira, 12, apresentou um problema de estrutura durante o evento.
O destaque da cerimônia era uma taça gigante, cuja base era composta por um tecido. Durante a apresentação, a base se soltou, provocando reações imediatas nas redes sociais.
la copa del mundo en la ceremonia inaugural del mundial en Canadá era inflable, el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarla 😭 la decadencia pic.twitter.com/ADsRHcOkuo
— nacho con O (@NachoConO) June 12, 2026
⚽ Canada World Cup opening ceremony kind of lame so far. These are not a big deal for the World Cup but expected more. pic.twitter.com/szeBSHNU8U
— Sivaram Velauthapillai 🍁🦫 (@Sivaram_V) June 12, 2026
Deu ruim na taça da copa no Canadá
— Jim Halpert (@halpert92804) June 12, 2026
acho q deu b.o no balão da taça na abertura do canada, foi bem fraquinhola essa abertura pic.twitter.com/kt3aXHYAEf
— itaverso (@italinh8) June 12, 2026
⚽ Canada World Cup opening ceremony kind of lame so far. These are not a big deal for the World Cup but expected more. pic.twitter.com/szeBSHNU8U
— Sivaram Velauthapillai 🍁🦫 (@Sivaram_V) June 12, 2026
E essa taça inflável que não inflou na abertura da copa no Canadá? pic.twitter.com/xOPlwPCl2H
— É o Kevinho (@semcerveja) June 12, 2026
O Estádio de Toronto teve sua capacidade ajustada de 45 mil para 43.036 lugares para a Copa. Ao todo, receberá 6 dos 13 jogos programados para o Canadá, incluindo a estreia da seleção local contra a Bósnia e Herzegovina —os outros 7 jogos serão em Vancouver. Qatar e Suíça completam o Grupo B.