Quem vai ficar com o 2º lugar? Enquete atualizada mostra final definida do BBB 26

BBB 26: grande vencedor da temporada será definido na terça-feira, 21 (Reprodução/Globo/Montagem EXAME)
Redação Exame
Publicado em 20 de abril de 2026 às 08h31.
A grande Final do Big Brother Brasil 26 está montada. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões. O vencedor do programa será anunciado na terça-feira, 21.
A final foi definida após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19. Levantamentos indicam ampla vantagem de Ana Paula, enquanto a disputa se concentra no segundo lugar.
BBB muda formato de votação para a final; entenda
Dados do Votalhada, divulgados às 8h desta segunda-feira, 20, apontam liderança consolidada de Ana Paula, com mais de 70% dos votos.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano em terceiro.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.