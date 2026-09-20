Extrema direita avança em eleições na Alemanha

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) avançou em duas eleições regionais realizadas neste domingo (20), em Berlim e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, segundo a AFP sobre pesquisas de boca de urna divulgadas pelas emissoras públicas ARD e ZDF.

No estado do nordeste da Alemanha, a legenda venceria a disputa com 37% a 38% dos votos, de acordo com as projeções. Na capital alemã, o partido obteria 16% dos sufrágios.

O crescimento da AfD aumenta a pressão sobre o governo do chanceler conservador Friedrich Merz, segundo as pesquisas de boca de urna.