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Extrema direita avança em eleições na Alemanha

Partido de extrema-direita lidera disputa em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e cresce na capital, segundo pesquisas de boca de urna

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13h50.

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O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) avançou em duas eleições regionais realizadas neste domingo (20), em Berlim e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, segundo a AFP sobre pesquisas de boca de urna divulgadas pelas emissoras públicas ARD e ZDF.

No estado do nordeste da Alemanha, a legenda venceria a disputa com 37% a 38% dos votos, de acordo com as projeções. Na capital alemã, o partido obteria 16% dos sufrágios.

O crescimento da AfD aumenta a pressão sobre o governo do chanceler conservador Friedrich Merz, segundo as pesquisas de boca de urna.

 

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