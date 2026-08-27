Quem será Ozzy Osbourne no cinema? Filme ganha roteiro e já tem ator em vista

Ozzy Osbourne: produção da Sony Pictures será centrada na vida de Ozzy e em sua relação com Sharon Osbourne, segundo o filho do músico (Harry How/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11h06.
Um filme sobre a vida de Ozzy Osbourne está perto de sair do papel, e Jack Osbourne, filho do astro, revelou que o roteiro já está pronto e que a família começou a procurar um diretor para comandar a produção.
O projeto está sendo desenvolvido pela Sony Pictures e terá a família Osbourne envolvida na produção. A proposta também já tem um nome em vista para interpretar o vocalista do Black Sabbath, embora Jack ainda não possa revelar quem é o ator.
Jack Osbourne deixou claro que a principal preocupação da família é fazer um filme conectado ao público que acompanhou a trajetória de Ozzy.
"Temos que dar aos fãs o que eles querem", afirmou o produtor em entrevista à E! News. Segundo ele, essa ideia tem guiado as decisões criativas relacionadas ao longa.
O filho do cantor também explicou que a produção seguirá uma abordagem mais acessível para contar essa história. Para Jack, um filme excessivamente experimental não combina com o projeto que a família pretende levar aos cinemas.
A comparação usada por ele ajuda a entender o caminho escolhido: a biografia terá mais relação com "Johnny & June" do que com "Bohemian Rhapsody" ou "Michael".
As Ozzy Osbourne's biopic comes together a year after his death, his son Jack Osbourne exclusively told E! News the film's latest updates while celebrating the recent launch of streaming platform Spark. pic.twitter.com/qOy3wAXUH3
— E! News (@enews) August 26, 2026
A produção agora entra em uma nova etapa. Com o roteiro finalizado, a família está conversando com possíveis diretores para assumir o comando do filme.
Ainda para o E! News, Jack indicou que o projeto está avançando de forma acelerada. Em um cenário ideal, a intenção é começar as filmagens entre a primavera e o verão de 2027, no hemisfério norte.
A escolha do protagonista também está avançada. Jack confirmou que existe um ator considerado para viver Ozzy e que conversas já aconteceram, embora o nome permaneça em segredo por enquanto. "Temos sim. Não posso dizer, mas já houve conversas, e se tudo der certo, vai ser incrível."
O filme foi anunciado originalmente em 2021 pela Sony Pictures e pela Polygram Entertainment. Na época, a produção foi apresentada como uma cinebiografia sobre a trajetória de Ozzy e sua história de amor com Sharon Osbourne. O roteiro foi desenvolvido por Lee Hall, indicado ao Oscar por "Billy Elliot".
Segundo Jack, a nova produção vai continuar focando na relação dos pais como um dos principais eixos da narrativa.
Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos, em 22 de julho de 2025, após sofrer um ataque cardíaco. O cantor havia sido diagnosticado com doença arterial coronariana e Parkinson. A morte aconteceu poucos dias depois de sua última apresentação, realizada em Birmingham, na Inglaterra, ao lado dos integrantes originais do Black Sabbath.