Quem será Ozzy Osbourne no cinema? Filme ganha roteiro e já tem ator em vista

Um filme sobre a vida de Ozzy Osbourne está perto de sair do papel, e Jack Osbourne, filho do astro, revelou que o roteiro já está pronto e que a família começou a procurar um diretor para comandar a produção.

O projeto está sendo desenvolvido pela Sony Pictures e terá a família Osbourne envolvida na produção. A proposta também já tem um nome em vista para interpretar o vocalista do Black Sabbath, embora Jack ainda não possa revelar quem é o ator.

Filme quer entregar o que os fãs esperam

Jack Osbourne deixou claro que a principal preocupação da família é fazer um filme conectado ao público que acompanhou a trajetória de Ozzy.

"Temos que dar aos fãs o que eles querem", afirmou o produtor em entrevista à E! News. Segundo ele, essa ideia tem guiado as decisões criativas relacionadas ao longa.

O filho do cantor também explicou que a produção seguirá uma abordagem mais acessível para contar essa história. Para Jack, um filme excessivamente experimental não combina com o projeto que a família pretende levar aos cinemas.

A comparação usada por ele ajuda a entender o caminho escolhido: a biografia terá mais relação com "Johnny & June" do que com "Bohemian Rhapsody" ou "Michael".

As Ozzy Osbourne's biopic comes together a year after his death, his son Jack Osbourne exclusively told E! News the film's latest updates while celebrating the recent launch of streaming platform Spark. pic.twitter.com/qOy3wAXUH3 — E! News (@enews) August 26, 2026

A produção agora entra em uma nova etapa. Com o roteiro finalizado, a família está conversando com possíveis diretores para assumir o comando do filme.

Ainda para o E! News, Jack indicou que o projeto está avançando de forma acelerada. Em um cenário ideal, a intenção é começar as filmagens entre a primavera e o verão de 2027, no hemisfério norte.

A escolha do protagonista também está avançada. Jack confirmou que existe um ator considerado para viver Ozzy e que conversas já aconteceram, embora o nome permaneça em segredo por enquanto. "Temos sim. Não posso dizer, mas já houve conversas, e se tudo der certo, vai ser incrível."

História terá Ozzy e Sharon no centro

O filme foi anunciado originalmente em 2021 pela Sony Pictures e pela Polygram Entertainment. Na época, a produção foi apresentada como uma cinebiografia sobre a trajetória de Ozzy e sua história de amor com Sharon Osbourne. O roteiro foi desenvolvido por Lee Hall, indicado ao Oscar por "Billy Elliot".

Segundo Jack, a nova produção vai continuar focando na relação dos pais como um dos principais eixos da narrativa.

Filme chega após a morte de Ozzy

Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos, em 22 de julho de 2025, após sofrer um ataque cardíaco. O cantor havia sido diagnosticado com doença arterial coronariana e Parkinson. A morte aconteceu poucos dias depois de sua última apresentação, realizada em Birmingham, na Inglaterra, ao lado dos integrantes originais do Black Sabbath.