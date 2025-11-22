O 'quarto e sala' onde morou Ozzy Osbourne está à venda por US$ 2,4 milhões: veja fotos

O apartamento de Ozzy Osbourne em West Hollywood, dentro do condado de Los Angeles, na Califórnia, foi colocado à venda por US$ 2,375 milhões, segundo apurou o site Realtor. O imóvel já pode ser encontrado em sites de corretoras imobiliárias da cidade. O movimento acontece três meses após a morte do ex-vocalista do Black Sabbath, que faleceu aos 76 anos em sua terra natal, Inglaterra. Ozzy sofreu uma parada cardíaca, consequência de uma doença arterial coronariana.

O apartamento, que está à venda sob a responsabilidade dos corretores Jonah Wilson, Josh Greer e Rudy Serrato, da Carolwood Estates, foi adquirido por US$ 2,25 milhões em 2022 por meio de um trust administrado pelo consultor financeiro de longa data da família, o mesmo homem que supervisionou grande parte do portfólio imobiliário dos Osbournes ao longo dos anos, diz o site.

A unidade fica no Sierra Towers, onde Osbourne detinha outro apartamento, vendido em 2024 por US$ 4,35 milhões. A residência recém-colocada à venda já havia sido disponibilizada para locação em fevereiro de 2024, por US$ 9,5 mil por mês.

Os Osbournes não residiam no prédio há algum tempo, tendo deixado claro em 2022 o desejo de abandonar Los Angeles e retornar ao Reino Unido, informa o Realtor.

Comodidades do apartamento

Embora menor que o outro apartamento da família no Sierra Towers, o imóvel ainda oferece 111 metros quadrados de área útil e vem com diversas comodidades. Mas, apesar do amplo espaço, ele oferece apenas um quarto, um lavabo e um banheiro — o preço é devido mais a quem morou do que, de fato, ao luxo.

No condomínio, há benefícios, como segurança 24 horas, serviço de recepção, estacionamento com manobrista e serviço de recepção — além de piscina, academia, sauna e depósito privativo.

A unidade fica no 10º andar e reúne uma sala de estar ampla, com painéis de madeira clara, iluminação embutida, janelas do chão ao teto e uma varanda exclusiva (veja fotos abaixo).

A cozinha, em formato linear, traz um balcão com assentos, eletrodomésticos em aço inox e piso de mármore polido. O ambiente inclui ainda lava-louças, além de máquina de lavar e secar.

O quarto, de dimensões generosas, oferece um closet do tipo walk-in, terraço próprio e mesa embutida. Os banheiros seguem um padrão de hotel, com pias duplas, boxes de vidro de acabamento premium e paredes espelhadas.

Desejo de ir embora dos EUA

Embora Ozzy e a família tenham passado décadas nos Estados Unidos, o músico nunca ocultou o desejo de passar o restante da vida no Reino Unido. Em entrevista ao The Observer, contou que ele e a esposa, Sharon, de 72 anos, já planejavam o retorno ao país natal.

Na ocasião, disse estar frustrado com a rotina dos EUA e mencionou a violência armada como mais um fator que o motivava a deixar o país.

“Tudo é f*ing ridículo [na América]. Estou cansado de ver gente sendo morta todo dia”, afirmou. “Deus sabe quantas pessoas foram baleadas em tiroteios em escolas. E teve aquele ataque em massa em Vegas, naquele show… É f*ing insano.”

A mudança, porém, teve de ser adiada quando Ozzy enfrentou uma sequência de problemas de saúde que o obrigaram a permanecer na Califórnia por mais tempo do que pretendia.

Algumas semanas antes de sua morte, parecia que a família enfim havia encerrado o capítulo americano. Sharon contou à Planet Rock que o marido conseguiu voltar ao Reino Unido em março deste ano — e que estava animado para reencontrar seus “irmãos” do Black Sabbath a tempo da última apresentação conjunta no palco.

“Ele está vindo em março. Os irmãos dele [no Black Sabbath], ele está animado para estar aqui com eles”, disse ela em fevereiro, observando que a mudança marcaria a relocação permanente do casal.

Retorno simbólico

Menos de quatro meses após voltar ao Reino Unido, Ozzy fez um retorno simbólico aos palcos ao se apresentar com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward no Villa Park, em Birmingham — a primeira reunião do Black Sabbath em duas décadas.

Emocionado, agradeceu ao público: “Eu só quero dizer a vocês, em nome dos caras do Black Sabbath e de mim mesmo, que o apoio de vocês ao longo dos anos tornou possível vivermos o estilo de vida que temos”, disse, antes de concluir: “Obrigado do fundo do meu coração. Eu amo vocês; nós amamos vocês.”

Ozzy morreu quatro semanas depois. A família anunciou a perda em um comunicado que dizia: “É com mais tristeza do que palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento.”

O cantor havia revelado o diagnóstico de Parkinson em 2020, após dores nervosas levarem à descoberta da doença. Em janeiro de 2024, contou ter passado por “sete cirurgias em cinco anos”, incluindo um procedimento na coluna em 2023.

No podcast do casal, em julho de 2024, Sharon lembrou que o desejo de voltar ao Reino Unido era antigo, mas frequentemente adiado pelos problemas de saúde do músico. “Toda vez que estamos prontos para ir, algo acontece com a saúde do Ozzy”, disse, reforçando a determinação dos dois: “Nós vamos conseguir… Queremos muito voltar, mas vamos conseguir. Não é, Ozzy?”