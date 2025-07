Itens de Ozzy Osbourne são leiloados após sua morte; saiba quanto custa

Menos de 24 horas após a morte de Ozzy Osbourne, aos 76 anos, um site especializado iniciou um leilão exclusivo com objetos pessoais do lendário vocalista do Black Sabbath, conhecido como o "Príncipe das Trevas".

O leilão, administrado pela Gotta Have Rock and Roll, vai até o dia 8 de agosto e traz itens que marcaram a carreira do icônico artista do rock.

O que está disponível no leilão?

Entre os itens mais cobiçados, destacam-se:

Jaqueta preta usada por Ozzy no palco durante a turnê Retirement Sucks (1995-1996), autografada por ele próprio. A peça está avaliada entre R$ 111 mil e R$ 166 mil.

Casaco de malha preta personalizado, criado pela estilista Lena Hermansson em 2011, com lance inicial de R$ 55 mil.

Autógrafo original de Ozzy Osbourne, com lance inicial de cerca de R$ 1,6 mil.

Guitarra Gibson Les Paul de 1974, tocada por Randy Rhoads em 1977, considerada raríssima e avaliada em mais de US$ 100 mil (mais de R$ 500 mil).

Leilão virtual de participação global

O leilão está sendo realizado virtualmente, permitindo que fãs de todo o mundo participem e adquiram essas peças únicas da história do rock.

A plataforma de lances online oferece uma chance acessível de adquirir um pedaço do legado de Ozzy Osbourne, mesmo para aqueles que não estão fisicamente presentes nos Estados Unidos.

A participação internacional tem sido expressiva, o que reforça a popularidade e a influência global do artista.