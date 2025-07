DNA na lata de chá e maquiagem: as últimas aventuras de Ozzy Osbourne no mundo dos negócios

Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, faleceu na terça-feira, 22, aos 76 anos, mas não antes de se aventurar no mundo dos negócios.

Em junho, Osbourne se uniu à marca Liquid Death para criar um produto único: o "Infinitely Recyclable Ozzy." A marca de água e chá em lata lançou uma edição limitada de latas com o "DNA de Ozzy" — uma bebida que ele mesmo consumiu, deixando "traços de DNA da sua saliva". Embora a empresa tenha adicionado no fine print que não poderia garantir resultados de clonagem, a ação gerou bastante atenção. Cada lata foi vendida por US$ 450 e, após o falecimento do cantor, um exemplar foi arrematado por US$ 4.655 no eBay.

Osbourne também entrou no mundo da maquiagem antes de sua morte, um novo campo para ele. Em 1º de julho, a Jolie Beauty, marca britânica de cosméticos, anunciou uma colaboração com o cantor para lançar uma coleção limitada que incluía batons, pincéis e uma bolsa com um crânio no estilo Osbourne. O kit, disponibilizado para pré-venda, teve um preço de US$ 553. O CEO da empresa, em um vídeo publicado no Facebook, descreveu a parceria como um "honorável" tributo, ressaltando que Osbourne era natural de Birmingham, cidade onde a marca está sediada.

Esses empreendimentos de Osbourne se somam a outras iniciativas de negócios do cantor, que, nos anos 2000, estrelou o reality show The Osbournes na MTV e até foi homenageado pela rede de restaurantes Chipotle com o Chipotle Celebrity Card, que lhe dava direito a um ano de comida ilimitada, um benefício que ele ainda desfrutava em 2022.

Ozzy, o feiticeiro (e empresário)

Ozzy Osbourne não foi apenas um ícone do rock, mas também um visionário quando se tratava de expandir seu império para além da música. Ao longo de sua carreira, ele soube aproveitar sua imagem e legado para investir no mundo dos negócios.

Um dos maiores sucessos foi o Ozzfest, um festival de heavy metal que ele fundou e que se tornou um dos maiores e mais lucrativos do mundo. Entre 1996 e 2005, o festival gerou mais de US$ 170 milhões em receita, ajudando a consolidar sua influência no cenário musical e permitindo que Ozzy se tornasse o primeiro astro do metal a atingir US$ 50 milhões apenas com a venda de merchandising.

Além disso, sua presença na televisão, especialmente no reality show The Osbournes da MTV, foi um marco na cultura pop. O programa não só gerou memes, como aumentou o faturamento da família: só na segunda temporada, os Osbournes fecharam um contrato de até US$ 20 milhões com a MTV para a temporada completa.