Ozzy Osbourne: causa de morte do vocalista do Black Sabbath é divulgada; veja

A causa de morte do cantor Ozzy Osbourne foi divulgada nesta terça-feira, 5, segundo o The New York Times. Ozzy, que tinha mal de Parkinson, morreu por conta de uma parada cardíaca, causada por um infarto agudo do miocárdio. O infarto foi agravado por uma doença arterial coronária que o rockeiro já possuia.

Os problemas de saúde do cantor, que incluíam Parkinson e disfunção autonômica, geraram preocupação constante nos últimos anos, dificultando seu dia a dia e seus shows. Ozzy estava em tratamento para o Parkinson, e tinha lesões na coluna vertebral, o que afetava sua mobilidade. Em fevereiro de 2025, ele revelou que não conseguia mais caminhar.

Na data de sua morte, um helicóptero de resgate foi acionado para socorrer Ozzy em sua residência, em Chalfont St. Giles, na Inglaterra. Após os primeiros atendimentos, ele foi levado de helicóptero até um hospital em Uxbridge, mas não resistiu aos complicados problemas de saúde que enfrentava.

Segundo o certificado de morte de Ozzy, obtido pelo NYT, ele faleceu devido a "(a) Parada cardíaca fora do hospital (b) Infarto agudo do miocárdio (c) Doença arterial coronária e doença de Parkinson com disfunção autonômica (Causas conjuntas)".

Ozzy, que fundou o Black Sabbath nos anos 60 e é considerado um dos pioneiros do heavy metal, também conquistou uma nova legião de fãs ao se tornar estrela do reality show The Osbournes, exibido de 2002 a 2005. Em julho de 2025, o cantor havia feito sua última apresentação em Birmingham, cidade onde cresceu, em um evento chamado "Back to the Beginning", que reuniu sua carreira solo e clássicos do Black Sabbath.

O cantor morreu no dia 22 de julho, aos 76 anos. A notícia foi anunciada pela família do cantor nas redes sociais. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor", afirmou o comunicado.

O rosto do heavy metal: o nascimento do 'Príncipe das Trevas'

Ozzy Osbourne, nascido John Michael Osbourne em 3 de dezembro de 1948, em Aston, Birmingham (Reino Unido), foi uma das figuras mais icônicas da música mundial. A carreira de Ozzy, construída ao longo de quase seis décadas, foi marcada por uma série de situações chocantes.

Os primeiros anos da vida de Ozzy não foram fáceis. Nascido em uma família de origem operária, ele teve uma infância marcada pela pobreza, dificuldades escolares e até abuso. Com dislexia, sofreu bullying e se viu com poucas opções na juventude. Aos 15 anos, abandonou a escola e trabalhou em vários empregos. O cantor também foi preso por pequenos furtos durante sua juventude.

Inspirado pelos Beatles, decidiu se tornar músico e, aos 20 anos, formou a banda Polka Tulk Blues, em 1969 — que mais tarde se tornaria o icônico Black Sabbath.

Junto de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, Ozzy ajudou a criar o gênero heavy metal, com letras sombrias e riffs pesados, algo inédito na indústria. Álbuns como "Black Sabbath" (1970), "Paranoid" (1970), "Master of Reality" (1971) e "Sabbath Bloody Sabbath" (1973) foram alguns dos mais marcantes nos primeiros anos da banda, e revolucionaram o rock dos anos 1970.

Em 1979, devido ao abuso de substâncias, Osbourne foi demitido do grupo. Foi só o começo de uma carreira solo de sucesso.

O auge da música

Após deixar o Black Sabbath, Ozzy embarcou em na carreira solo, momento em que consolidou a fama como um dos maiores nomes do rock. O álbum de estreia, "Blizzard of Ozz" (1980), foi um sucesso estrondoso e vendeu, sozinho, cerca de 7,4 milhões de cópias. Foi durante seu período como cantor solo que Ozzy lançou músicas como "Crazy Train" e "Mr. Crowley".

Outros discos também marcaram o gênero, como "Diary of a Madman" (1981), "Bark at the Moon" (1983) e "No More Tears" (1991), e solidificaram o lugar do cantor no panteão do heavy metal.

No total, Osbourne lançou 13 álbuns de estúdio solo, com sete deles recebendo certificação multiplatina nos EUA. Ao longo da carreira, ele vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e tornou-se uma das maiores lendas do rock de todos os tempos.

De volta ao Black Sabbath até os últimos dias

Nos anos 2000, Ozzy se reuniu com os membros do Black Sabbath várias vezes, com destaque para a turnê e o álbum 13 (2013), que marcou o último registro da formação clássica da banda. O show de despedida daquele álbum ocorreu em 2017, mas Ozzy continuou a carreira solo, mesmo enfrentando sérios problemas de saúde.

Casado duas vezes — primeiro com Thelma Riley e depois com sua empresária Sharon Osbourne — Ozzy teve seis filhos. Nos anos 2000, a família Osbourne ganhou ainda mais notoriedade com o reality show "The Osbournes", transmitido pela MTV.

Ozzy recebeu inúmeros prêmios ao longo da carreira, incluindo o Rock and Roll Hall of Fame (2006, com o Black Sabbath) e o UK Music Hall of Fame. Em 2024, também foi reconhecido pela carreira solo.