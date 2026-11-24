A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 23, a compra de 42% da Neomille, produtora de etanol de milho do Grupo Cerradinho, por R$ 2,8 bilhões. A operação marca a entrada da estatal na produção do biocombustível e amplia sua presença no agronegócio.

A participação inclui duas usinas, em Chapadão do Céu (GO) e Maracaju (MS), que juntas têm capacidade para produzir 800 milhões de litros de etanol por ano. Com as expansões previstas, o volume poderá chegar a 1,5 bilhão de litros anuais — aumento de aproximadamente 80% nos próximos dois anos, segundo a companhia.

A ampliação exige mais milho. Em Chapadão do Céu, a capacidade de processamento deve passar de 1,1 milhão para 1,7 milhão de toneladas por ano. Em Maracaju, o plano é elevar o volume de 675 mil para 1,5 milhão de toneladas anuais.

Desde o ano passado, a Petrobras buscava uma parceira para entrar no mercado de etanol de milho. Nesse período, a estatal chegou a negociar com a Inpasa e a FS Bioenergia, duas das principais produtoras do biocombustível no país, mas as conversas não resultaram em acordo.

Etanol de milho na Petrobras

O investimento faz parte do plano de negócios da Petrobras para diversificar a oferta de combustíveis de baixo carbono, sem abandonar a produção de petróleo e gás.

“A entrada no setor de etanol representa um passo importante na construção de competências, parcerias e oportunidades de negócios”, afirmou a presidente da estatal, Magda Chambriard.

Além de participar da gestão da Neomille, a Petrobras pretende ampliar as relações comerciais com o Grupo Cerradinho em produtos como etanol, óleo de milho, diesel, ureia e enxofre.

O negócio também pode abastecer projetos futuros de combustível sustentável de aviação (SAF). O etanol poderá ser utilizado como matéria-prima na rota conhecida como Alcohol-to-Jet, enquanto o óleo extraído do milho poderá ser aproveitado em outro processo de fabricação desse combustível.

Na distribuição, a estatal busca integrar a produção à infraestrutura da Logum, empresa responsável por uma importante rede de dutos para movimentação de etanol no país, cuja aquisição integral foi anunciada recentemente pela Petrobras.

Outra possibilidade, ainda em estudo, é aproveitar o CO₂ gerado no processamento do milho na fabricação de combustíveis sintéticos. Com isso, a compra da Neomille aproxima a Petrobras da cadeia do milho e cria novas oportunidades de negócios entre energia e agro.

O anúncio integra o novo plano de investimentos da Petrobras, que prevê aportes recordes de US$ 122 bilhões entre 2027 e 2031. O montante representa um aumento de 11,9% em relação aos US$ 109 bilhões previstos no planejamento anterior, referente ao período de 2026 a 2030.