Justin Bieber no Coachella? Confira o line-up completo do festival

O festival Coachella 2026 revelou seu line-up, com uma surpresa: o retorno de Justin Bieber ao palco do festival.

O Coachella é realizado anualmente na cidade de Índio, na Califórnia. O festival atrai milhares de fãs e artistas de todo o mundo, com diferentes gêneros musicais.

Expectativas para o Show de Justin Bieber

Justin Bieber, que não se apresenta no Coachella desde 2017, confirmou sua presença no evento de 2026. O cantor canadense, deve trazer um setlist que mistura seus maiores sucessos e algumas das novidades de sua carreira mais recente.

A confirmação oficial do seu retorno foi feita pela organização do festival e também através das redes sociais do artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@lilbieber)

Line-Up diversificado

O line-up do Coachella 2026 conta com uma programação eclética e diversificada. Além de Justin Bieber, o evento contará com grandes artistas da música eletrônica, hip-hop, rock e música alternativa, e a cantora brasileira Luisa Sonza, reforçando a proposta do festival de ser um espaço plural e vanguardista.

A realização está agendada para os finais de semana de abril, em sua tradicional localização na Califórnia, com expectativa de apresentações grandiosas e produções audiovisuais de alto impacto.

Veja a line-up completa:

Sexta-feira (10 e 17 de abril)

Sabrina Carpenter

The xx

Nine Inch Noize

Disclosure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Sexyy Red

Devo

Levity

Moby

Marlon Hoffstadt

Gordo

Kettama

Groove Armada

Hugel

Slayyyter

Prospa

Hamdi

Max Styler

Dabeull

Ninajirachi

Chloé Caillet e Rossi

Max Dean e Luke Dean

Jéssica Brankka

Arodes

Youna

Sahar Z

Sábado (11 e 18 de abril)

Justin Bieber

Os Strokes

Addison Rae

Giveon

Labirinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Pink Pantheress

Swae Lee

Salomão

Rezz

Adriatique

Boys Noize

Yousuke Yukimatsu

Green Velvet

Ayybo

Luisa Sonza

Zulan

beduíno

Ben Sterling

Mahmut Orhan

Riordan

Yamagucci

Domingo (12 e 19 de abril)