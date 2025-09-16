Pop

Justin Bieber no Coachella? Confira o line-up completo do festival

Após quase uma década, cantor canadense está de volta ao palco do festival, que promete programação eclética

Justin Bieber (Reprodução/Instagram)

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10h18.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 10h49.

O festival Coachella 2026 revelou seu line-up, com uma surpresa: o retorno de Justin Bieber ao palco do festival.

O Coachella é realizado anualmente na cidade de Índio, na Califórnia. O festival atrai milhares de fãs e artistas de todo o mundo, com diferentes gêneros musicais.

Expectativas para o Show de Justin Bieber

Justin Bieber, que não se apresenta no Coachella desde 2017, confirmou sua presença no evento de 2026. O cantor canadense, deve trazer um setlist que mistura seus maiores sucessos e algumas das novidades de sua carreira mais recente.

A confirmação oficial do seu retorno foi feita pela organização do festival e também através das redes sociais do artista.

Line-Up diversificado 

O line-up do Coachella 2026 conta com uma programação eclética e diversificada. Além de Justin Bieber, o evento contará com grandes artistas da música eletrônica, hip-hop, rock e música alternativa, e a cantora brasileira Luisa Sonza, reforçando a proposta do festival de ser um espaço plural e vanguardista.

A realização está agendada para os finais de semana de abril, em sua tradicional localização na Califórnia, com expectativa de apresentações grandiosas e produções audiovisuais de alto impacto.

Veja a line-up completa:

Sexta-feira (10 e 17 de abril)

  • Sabrina Carpenter
  • The xx
  • Nine Inch Noize 
  • Disclosure
  • Turnstile
  • Ethel Cain
  • Dijon
  • Teddy Swims
  • KATSEYE
  • Sexyy Red
  • Devo
  • Levity
  • Moby
  • Marlon Hoffstadt
  • Gordo
  • Kettama
  • Groove Armada
  • Hugel
  • Slayyyter
  • Prospa
  • Hamdi
  • Max Styler
  • Dabeull
  • Ninajirachi
  • Chloé Caillet e Rossi
  • Max Dean e Luke Dean
  • Jéssica Brankka
  • Arodes
  • Youna
  • Sahar Z

Sábado (11 e 18 de abril)

  • Justin Bieber
  • Os Strokes
  • Addison Rae
  • Giveon
  • Labirinth
  • SOMBR
  • David Byrne
  • Interpol
  • Alex G
  • Pink Pantheress
  • Swae Lee
  • Salomão
  • Rezz
  • Adriatique
  • Boys Noize
  • Yousuke Yukimatsu
  • Green Velvet
  • Ayybo
  • Luisa Sonza
  • Zulan
  • beduíno
  • Ben Sterling
  • Mahmut Orhan
  • Riordan
  • Yamagucci

Domingo (12 e 19 de abril)

  • Karol G
  • Young Thug
  • BIG BANG
  • Laufey
  • Major Lazer
  • Iggy Pop
  • FKA twigs
  • Wet Leg
  • Clipse
  • Subtronics
  • Kaskade
  • Duke Dumont
  • Armin van Buuren x Adam Beyer
  • The Rapture
  • Bunt
  • Röyksopp
  • Cobrah
  • WhoMadeWho
  • RØZ
  • Carlita x Josh Baker
  • Mestiza
  • &friends
  • Azzeca
  • Tomora
