Justin Bieber no Coachella? Confira o line-up completo do festival

Justin Bieber (Reprodução/Instagram)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10h18.
Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 10h49.
O festival Coachella 2026 revelou seu line-up, com uma surpresa: o retorno de Justin Bieber ao palco do festival.
O Coachella é realizado anualmente na cidade de Índio, na Califórnia. O festival atrai milhares de fãs e artistas de todo o mundo, com diferentes gêneros musicais.
Justin Bieber, que não se apresenta no Coachella desde 2017, confirmou sua presença no evento de 2026. O cantor canadense, deve trazer um setlist que mistura seus maiores sucessos e algumas das novidades de sua carreira mais recente.
A confirmação oficial do seu retorno foi feita pela organização do festival e também através das redes sociais do artista.
O line-up do Coachella 2026 conta com uma programação eclética e diversificada. Além de Justin Bieber, o evento contará com grandes artistas da música eletrônica, hip-hop, rock e música alternativa, e a cantora brasileira Luisa Sonza, reforçando a proposta do festival de ser um espaço plural e vanguardista.
A realização está agendada para os finais de semana de abril, em sua tradicional localização na Califórnia, com expectativa de apresentações grandiosas e produções audiovisuais de alto impacto.