6 carreiras que surgiram com o avanço da IA e já pagam bem no Brasil

A inteligência artificial não está apenas transformando profissões existentes. Em muitos casos, ela está criando novas funções dentro das empresas.

À medida que ferramentas como ChatGPT, Gemini e Claude se tornam parte da rotina corporativa, cresce a demanda por profissionais capazes de implementar, supervisionar e extrair valor dessas tecnologias.

O movimento acompanha uma tendência global. Segundo o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, a IA e a automação devem transformar 22% das ocupações até 2030.

Ao mesmo tempo, novas carreiras surgem para atender às necessidades de empresas que buscam integrar inteligência artificial aos seus processos.

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Confira algumas das profissões que ganharam força com o avanço da IA e já oferecem remunerações competitivas no Brasil.

1. Engenheiro de Prompt

Uma das funções mais associadas à popularização da IA generativa é a de engenheiro de prompt. O profissional é responsável por criar, testar e aperfeiçoar instruções capazes de gerar respostas mais precisas e consistentes em ferramentas de inteligência artificial.

Embora o cargo não exija necessariamente formação em tecnologia, ele demanda conhecimento sobre o funcionamento dos modelos de linguagem e muita capacidade analítica.

Salário: entre R$ 4 mil e R$ 18 mil por mês.

Como entrar: construir portfólio de projetos, dominar ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini e estudar técnicas de engenharia de prompts.

2. Especialista em Ética e Governança de IA

Com o avanço das discussões regulatórias, empresas passaram a buscar profissionais capazes de avaliar riscos relacionados ao uso da inteligência artificial.

Esse especialista analisa questões como vieses algorítmicos, transparência, privacidade de dados e conformidade com legislações como a LGPD.

Salário: entre R$ 10 mil e R$ 22 mil por mês.

Como entrar: profissionais de direito, compliance, tecnologia, filosofia ou ciências sociais podem migrar para a área por meio de cursos especializados em governança e ética em IA.

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3. Designer de Experiências com IA

A popularização dos assistentes virtuais também abriu espaço para profissionais focados em criar experiências mais intuitivas entre humanos e sistemas inteligentes.

O trabalho envolve desenhar fluxos de conversa, interfaces e jornadas de uso para garantir que a interação com a IA seja clara, eficiente e natural.

Salário: entre R$ 8 mil e R$ 20 mil por mês.

Como entrar: experiência em UX, UI ou design de produtos digitais costuma ser o caminho mais comum.

4. Gestor de Projetos de IA

Muitas empresas já possuem equipes técnicas capazes de desenvolver soluções com inteligência artificial. O desafio agora é coordenar esses projetos e transformá-los em resultados de negócio.

O gestor de projetos de IA atua como ponte entre áreas técnicas, liderança, jurídico e operações.

Salário: entre R$ 12 mil e R$ 24 mil por mês.

Como entrar: experiência prévia em gestão de projetos e conhecimento sobre aplicações práticas da inteligência artificial.

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5. Especialista em Treinamento de IA Corporativa

À medida que as empresas adotam ferramentas de IA em larga escala, cresce a necessidade de capacitar funcionários para utilizá-las corretamente.

Esse profissional cria treinamentos, desenvolve bibliotecas de prompts, estabelece boas práticas e acompanha indicadores de adoção da tecnologia.

Salário: entre R$ 7 mil e R$ 16 mil por mês.

Como entrar: experiência em treinamento corporativo, recursos humanos, educação corporativa ou desenvolvimento organizacional pode facilitar a transição.

6. Analista de Negócios com IA

Nem toda empresa precisa desenvolver modelos próprios de inteligência artificial. Muitas precisam apenas identificar onde a tecnologia pode gerar valor.

É justamente esse o papel do analista de negócios com IA: encontrar oportunidades de aplicação, estimar retorno financeiro e ajudar a definir prioridades de investimento.

Salário: entre R$ 8 mil e R$ 18 mil por mês.

Como entrar: experiência em estratégia, operações, dados ou análise de negócios costuma ser um diferencial.

Mais do que criar novas vagas, a inteligência artificial está redefinindo quais habilidades são valorizadas pelo mercado.

Conhecimentos técnicos continuam importantes, mas competências como pensamento analítico, comunicação, adaptabilidade e capacidade de trabalhar em conjunto com sistemas inteligentes tendem a ganhar cada vez mais peso nos próximos anos.