Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

6 carreiras que surgiram com o avanço da IA e já pagam bem no Brasil

Da engenharia de prompts à governança de inteligência artificial, novas funções impulsionadas pela IA começam a ganhar espaço nas empresas e oferecem salários que podem superar R$ 20 mil por mês

avanço da inteligência artificial criou novas funções nas empresas e ampliou a demanda por profissionais especializados (FG Trade/Getty Images)

avanço da inteligência artificial criou novas funções nas empresas e ampliou a demanda por profissionais especializados (FG Trade/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08h09.

A inteligência artificial não está apenas transformando profissões existentes. Em muitos casos, ela está criando novas funções dentro das empresas.

À medida que ferramentas como ChatGPT, Gemini e Claude se tornam parte da rotina corporativa, cresce a demanda por profissionais capazes de implementar, supervisionar e extrair valor dessas tecnologias.

O movimento acompanha uma tendência global. Segundo o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, a IA e a automação devem transformar 22% das ocupações até 2030.

Ao mesmo tempo, novas carreiras surgem para atender às necessidades de empresas que buscam integrar inteligência artificial aos seus processos.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Confira algumas das profissões que ganharam força com o avanço da IA e já oferecem remunerações competitivas no Brasil.

1. Engenheiro de Prompt

Uma das funções mais associadas à popularização da IA generativa é a de engenheiro de prompt. O profissional é responsável por criar, testar e aperfeiçoar instruções capazes de gerar respostas mais precisas e consistentes em ferramentas de inteligência artificial.

Embora o cargo não exija necessariamente formação em tecnologia, ele demanda conhecimento sobre o funcionamento dos modelos de linguagem e muita capacidade analítica.

Salário: entre R$ 4 mil e R$ 18 mil por mês.

Como entrar: construir portfólio de projetos, dominar ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini e estudar técnicas de engenharia de prompts.

2. Especialista em Ética e Governança de IA

Com o avanço das discussões regulatórias, empresas passaram a buscar profissionais capazes de avaliar riscos relacionados ao uso da inteligência artificial.

Esse especialista analisa questões como vieses algorítmicos, transparência, privacidade de dados e conformidade com legislações como a LGPD.

Salário: entre R$ 10 mil e R$ 22 mil por mês.

Como entrar: profissionais de direito, compliance, tecnologia, filosofia ou ciências sociais podem migrar para a área por meio de cursos especializados em governança e ética em IA.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

3. Designer de Experiências com IA

A popularização dos assistentes virtuais também abriu espaço para profissionais focados em criar experiências mais intuitivas entre humanos e sistemas inteligentes.

O trabalho envolve desenhar fluxos de conversa, interfaces e jornadas de uso para garantir que a interação com a IA seja clara, eficiente e natural.

Salário: entre R$ 8 mil e R$ 20 mil por mês.

Como entrar: experiência em UX, UI ou design de produtos digitais costuma ser o caminho mais comum.

4. Gestor de Projetos de IA

Muitas empresas já possuem equipes técnicas capazes de desenvolver soluções com inteligência artificial. O desafio agora é coordenar esses projetos e transformá-los em resultados de negócio.

O gestor de projetos de IA atua como ponte entre áreas técnicas, liderança, jurídico e operações.

Salário: entre R$ 12 mil e R$ 24 mil por mês.

Como entrar: experiência prévia em gestão de projetos e conhecimento sobre aplicações práticas da inteligência artificial.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

5. Especialista em Treinamento de IA Corporativa

À medida que as empresas adotam ferramentas de IA em larga escala, cresce a necessidade de capacitar funcionários para utilizá-las corretamente.

Esse profissional cria treinamentos, desenvolve bibliotecas de prompts, estabelece boas práticas e acompanha indicadores de adoção da tecnologia.

Salário: entre R$ 7 mil e R$ 16 mil por mês.

Como entrar: experiência em treinamento corporativo, recursos humanos, educação corporativa ou desenvolvimento organizacional pode facilitar a transição.

6. Analista de Negócios com IA

Nem toda empresa precisa desenvolver modelos próprios de inteligência artificial. Muitas precisam apenas identificar onde a tecnologia pode gerar valor.

É justamente esse o papel do analista de negócios com IA: encontrar oportunidades de aplicação, estimar retorno financeiro e ajudar a definir prioridades de investimento.

Salário: entre R$ 8 mil e R$ 18 mil por mês.

Como entrar: experiência em estratégia, operações, dados ou análise de negócios costuma ser um diferencial.

Mais do que criar novas vagas, a inteligência artificial está redefinindo quais habilidades são valorizadas pelo mercado.

Conhecimentos técnicos continuam importantes, mas competências como pensamento analítico, comunicação, adaptabilidade e capacidade de trabalhar em conjunto com sistemas inteligentes tendem a ganhar cada vez mais peso nos próximos anos.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

Deepfake cresce 830% no Brasil: entenda o impacto e como se proteger

Meta deverá permitir acesso de outros chatbots ao WhatsApp, define Comissão Europeia

Google lança ferramenta de IA para tradução simultânea

Essa IA entra nas suas reuniões, toma notas e manda o resumo no WhatsApp

Mais na Exame

Minhas Finanças

Golpes financeiros evoluem com IA e desafiam bancos, aponta estudo

Carreira

A armadilha que impede bons profissionais de crescer — e ninguém imagina

Esporte

Seleção da Alemanha ficará em castelo de luxo na Copa do Mundo; veja fotos

Mundo

EUA anuncia fim dos ataques ao Irã; Teerã afirma que diplomacia foi 'prejudicada'