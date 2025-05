Quando será o show da Lady Gaga no Rio? Saiba como assistir online

Lady Gaga está de volta às terras cariocas quase uma década após a última apresentação no Brasil e se apresenta direto das areias da Praia de Copacabana na noite deste sábado, 3. A iniciativa faz parte do "Todo Mundo no Rio", organizada pela prefeitura da cidade.

A expectativa de público é de 1,6 milhão de pessoas, o maior show da carreira da cantora. Gaga retorna com a turnê "Mayhem on the Beach", que celebra o lançamento do álbum "Mayhem" — com músicas como "Disease", "Abracabra" e "Vanish Into You".

Aqui vão as principais informações sobre a apresentação de Lady Gaga em Copacabana neste sábado, 3:

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Que horas começa o show da Lady Gaga na TV?

Lady Gaga vai se apresentar às 21h45. O espetáculo deve durar até as 23h45.

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

Guia completo para aproveitar o show da Lady Gaga no Rio

Veja dicas, horários e como assistir em segurança aqui.

Qual é o provável setlist do show da Lady Gaga?

Veja a lista completa de músicas aqui.