Onde assistir ao Grammy 2026? Veja horário e a lista de indicados

Principal premiação da indústria musical mundial, o Grammy Awards 2026 será realizado neste domingo, 1º, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 21h15 (horário de Brasília) e será precedida pelo tradicional desfile no tapete vermelho, montado na Crypto.com Arena, palco do evento desde 2022.

Entre os destaques desta edição estão Kendrick Lamar, que lidera o número de indicações com nove nomeações, e Lady Gaga, presente em sete categorias. O prêmio também traz novidades no cardápio: duas novas categorias foram criadas neste ano — Melhor Álbum de Country Tradicional e Melhor Projeto Gráfico de Álbum, voltada ao design e à concepção visual das capas.

Na disputa internacional, o Brasil marca presença com Caetano Veloso e Maria Bethânia, indicados ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global. A categoria contempla trabalhos produzidos fora do circuito anglófono e busca valorizar a diversidade cultural da produção musical ao redor do mundo.

A ampliação do número de categorias reflete uma estratégia da Recording Academy, responsável pela organização do Grammy, de reconhecer não apenas gêneros específicos, mas também áreas técnicas e criativas ligadas à produção musical.

Onde assistir ao Grammy 2026 no Brasil?

No Brasil, a cerimônia do Grammy será transmitida ao vivo pela TV por assinatura e por plataformas de streaming. O público poderá acompanhar o evento pelo canal TNT, com narração em português, além das plataformas Max e Paramount+, que exibem a premiação em tempo real para seus assinantes.

Quem são os indicados ao Grammy 2026?

Confira a seguir a lista dos indicados nas principais categorias da premiação (e a lista completa aqui):

Álbum do Ano

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do Ano

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar e SZA

The Subway - Chappell Roan

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Luther - Kendrick Lamar, SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Wildflower - Billie Eilish

Dtmf - Bad Bunny

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Artista Revelação