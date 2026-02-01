Onde assistir ao Grammy 2026? Veja horário e a lista de indicados

Grammy: veja onde assistir à premiação ( Allen J. Schaben/Getty Images)
Repórter
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 19h24.
Principal premiação da indústria musical mundial, o Grammy Awards 2026 será realizado neste domingo, 1º, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 21h15 (horário de Brasília) e será precedida pelo tradicional desfile no tapete vermelho, montado na Crypto.com Arena, palco do evento desde 2022.
Entre os destaques desta edição estão Kendrick Lamar, que lidera o número de indicações com nove nomeações, e Lady Gaga, presente em sete categorias. O prêmio também traz novidades no cardápio: duas novas categorias foram criadas neste ano — Melhor Álbum de Country Tradicional e Melhor Projeto Gráfico de Álbum, voltada ao design e à concepção visual das capas.
Na disputa internacional, o Brasil marca presença com Caetano Veloso e Maria Bethânia, indicados ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global. A categoria contempla trabalhos produzidos fora do circuito anglófono e busca valorizar a diversidade cultural da produção musical ao redor do mundo.
A ampliação do número de categorias reflete uma estratégia da Recording Academy, responsável pela organização do Grammy, de reconhecer não apenas gêneros específicos, mas também áreas técnicas e criativas ligadas à produção musical.Quem são os artistas indicados ao Grammy 2026? Veja a lista
No Brasil, a cerimônia do Grammy será transmitida ao vivo pela TV por assinatura e por plataformas de streaming. O público poderá acompanhar o evento pelo canal TNT, com narração em português, além das plataformas Max e Paramount+, que exibem a premiação em tempo real para seus assinantes.
Confira a seguir a lista dos indicados nas principais categorias da premiação (e a lista completa aqui):