Grammy 2026: que horas começa a premiação e onde assistir ao vivo?

O Grammy Awards 2026, principal premiação da indústria musical global, ocorre neste domingo, 1º, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia tem início às 21h15 (horário de Brasília), com a tradicional abertura do tapete vermelho na Crypto.com Arena, sede do evento desde 2022.

Entre os artistas com maior número de indicações estão Kendrick Lamar, com nove menções, e Lady Gaga, nomeada em sete categorias. A premiação deste ano inclui duas novas categorias: Best Traditional Country Album, para álbuns de música country tradicional, e Best Album Package, voltada à concepção gráfica de capas de discos.

Na disputa internacional, o Brasil figura entre os indicados com os cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia, ambos concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global. A categoria reconhece produções lançadas fora do eixo anglófono, com destaque para a diversidade cultural nas gravações.

A inclusão de prêmios voltados a estilos específicos e aspectos visuais dos álbuns segue uma tendência da Recording Academy, organizadora do Grammy, de ampliar o reconhecimento a áreas técnicas e nichos musicais.

Onde assistir ao Grammy 2026 no Brasil

No Brasil, a transmissão ao vivo do Grammy 2026 será feita pelos canais e plataformas:

TNT – transmissão ao vivo na TV por assinatura, com sinal em português.

Max (serviço de streaming da Warner) – transmissão ao vivo via internet para assinantes.

Paramount+ – opção de streaming ao vivo da cerimônia para assinantes da plataforma.

A transmissão da cerimônia pode ser acompanhada pelo canal TNT, na TV por assinatura, ou pelas plataformas Max e Paramount+, conforme a programação oficial de cada serviço.