Quem pode comprar ingresso na pré-venda do show de Harry Styles?

Harry Styles anunciou dois shows no Brasil em 2026, e a venda de ingressos começa nesta segunda-feira, 26, com uma pré-venda restrita a um grupo específico de fãs.

A etapa inicial antecede a venda geral e deve concentrar alta demanda para as apresentações marcadas no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

O retorno do cantor britânico ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.

Quem pode comprar ingresso na pré-venda desta segunda-feira

A pré-venda desta segunda-feira, 26, é exclusiva para clientes do Santander que possuem cartões das categorias Infinite, American Express Premium e Black. Esse público terá prioridade tanto na compra online quanto na bilheteria oficial.

As vendas começam às 11h pela internet, no site da Ticketmaster, e às 12h na bilheteria física, localizada no Shopping SP Market, na zona sul da capital paulista. Para participar, é necessário realizar a compra com um dos cartões elegíveis — inclusive na modalidade cartão online, gerado pelo aplicativo do banco.

Como funciona o calendário de vendas

Após a pré-venda Private & Select desta segunda-feira, o cronograma segue com novas etapas ao longo da semana. Na terça-feira (27), a pré-venda será ampliada para todos os clientes Santander com cartão de crédito. Já a venda geral está marcada para quarta-feira (28), aberta ao público em geral, sem exigência de vínculo bancário.

Styles se apresenta em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho de 2026, como parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Os portões do MorumBIS abrem às 16h, e o início do show está previsto para 20h45.

Os ingressos variam de R$ 265 (meia-entrada) a R$ 1.410 (inteira), a depender do setor, além de pacotes VIP com valores superiores. O limite é de seis ingressos por CPF, com no máximo duas meias-entradas.