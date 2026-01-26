Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem pode comprar ingresso na pré-venda do show de Harry Styles?

Primeira etapa de vendas é exclusiva para clientes Santander de categorias premium

Harry Styles: cantor anunciou dois shows no Brasil em 2026, com apresentações marcadas para os dias 17 e 18 de julho (Reprodução/Harry Styles)

Harry Styles: cantor anunciou dois shows no Brasil em 2026, com apresentações marcadas para os dias 17 e 18 de julho (Reprodução/Harry Styles)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08h48.

Harry Styles anunciou dois shows no Brasil em 2026, e a venda de ingressos começa nesta segunda-feira, 26, com uma pré-venda restrita a um grupo específico de fãs.

A etapa inicial antecede a venda geral e deve concentrar alta demanda para as apresentações marcadas no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

O retorno do cantor britânico ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.

Quem pode comprar ingresso na pré-venda desta segunda-feira

A pré-venda desta segunda-feira, 26, é exclusiva para clientes do Santander que possuem cartões das categorias Infinite, American Express Premium e Black. Esse público terá prioridade tanto na compra online quanto na bilheteria oficial.

As vendas começam às 11h pela internet, no site da Ticketmaster, e às 12h na bilheteria física, localizada no Shopping SP Market, na zona sul da capital paulista. Para participar, é necessário realizar a compra com um dos cartões elegíveis — inclusive na modalidade cartão online, gerado pelo aplicativo do banco.

Como funciona o calendário de vendas

Após a pré-venda Private & Select desta segunda-feira, o cronograma segue com novas etapas ao longo da semana. Na terça-feira (27), a pré-venda será ampliada para todos os clientes Santander com cartão de crédito. Já a venda geral está marcada para quarta-feira (28), aberta ao público em geral, sem exigência de vínculo bancário.

Styles se apresenta em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho de 2026, como parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Os portões do MorumBIS abrem às 16h, e o início do show está previsto para 20h45.

Os ingressos variam de R$ 265 (meia-entrada) a R$ 1.410 (inteira), a depender do setor, além de pacotes VIP com valores superiores. O limite é de seis ingressos por CPF, com no máximo duas meias-entradas.

Acompanhe tudo sobre:CantoresShows-de-música

Mais de Pop

BBB 26: por que Babu indicou Matheus ao Paredão?

Quem está no 2º Paredão do BBB 26?

Que horas começa a pré-venda para o show do Harry Styles em São Paulo?

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Sincerão'

Mais na Exame

Economia

Boletim Focus: mercado mantém queda na projeção do IPCA para 2026

Mercados

Bradesco atualiza valor de JCP com mudança no IR: veja como fica

Inteligência Artificial

A empresa que é a "aposta rara" do Japão no boom da IA

Tecnologia

Blue Origin cria rede de satélites TeraWave para competir com a Starlink