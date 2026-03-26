Quem nunca ganhou prova no BBB 26?

BBB 26: Reta final pressiona quem ainda não venceu nenhuma prova na temporada
Redação Exame
Publicado em 26 de março de 2026 às 21h03.
Nem todo participante consegue brilhar nas provas do Big Brother Brasil 26. Enquanto alguns acumulam lideranças e vantagens ao longo da temporada, outros seguem sem conquistar sequer uma vitória nas dinâmicas do reality.
Entre os nomes que ainda não venceram nenhuma prova está Juliano Floss, que já virou símbolo dessa “seca” dentro da casa. Mas ele não está sozinho nessa estatística.
Ana Paula também aparece na lista. Apesar de sua presença marcante no jogo e envolvimento em momentos importantes, a sister ainda não conseguiu transformar desempenho em vitória nas disputas.
Outro nome é Marciele, que até participou de diferentes provas, mas acabou ficando pelo caminho em todas elas até agora.
Jordana também faz parte do grupo dos que não venceram provas na edição. Ela bateu na trave em três provas, sendo uma delas de resistência.
Solange Couto também integra a lista de participantes que ainda não venceram nenhuma prova no BBB 26, mantendo a sequência sem conquistas nas dinâmicas da temporada
Alberto venceu quatro vezes a Prova do Líder e a Prova do Anjo outras duas. Samira venceu a Prova do Líder uma única vez. Leandro, Chaiany, Gabriela e Milena venceram a Prova do Anjo.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.