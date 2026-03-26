Quem nunca ganhou prova no BBB 26?

Nem todo participante consegue brilhar nas provas do Big Brother Brasil 26. Enquanto alguns acumulam lideranças e vantagens ao longo da temporada, outros seguem sem conquistar sequer uma vitória nas dinâmicas do reality.

Quais brothers não venceram nenhuma prova nessa edição?

Juliano Floss

Entre os nomes que ainda não venceram nenhuma prova está Juliano Floss, que já virou símbolo dessa “seca” dentro da casa. Mas ele não está sozinho nessa estatística.

Ana Paula Renault

Ana Paula também aparece na lista. Apesar de sua presença marcante no jogo e envolvimento em momentos importantes, a sister ainda não conseguiu transformar desempenho em vitória nas disputas.

Marciele

Outro nome é Marciele, que até participou de diferentes provas, mas acabou ficando pelo caminho em todas elas até agora.

Jordana

Jordana também faz parte do grupo dos que não venceram provas na edição. Ela bateu na trave em três provas, sendo uma delas de resistência.

Solange Couto

Solange Couto também integra a lista de participantes que ainda não venceram nenhuma prova no BBB 26, mantendo a sequência sem conquistas nas dinâmicas da temporada

O que os outros brothers ganharam?

Alberto venceu quatro vezes a Prova do Líder e a Prova do Anjo outras duas. Samira venceu a Prova do Líder uma única vez. Leandro, Chaiany, Gabriela e Milena venceram a Prova do Anjo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.