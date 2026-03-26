BBB 26: quais participantes já ganharam a Prova do Líder?

BBB 26: Alberto, Babu, Maxiane, Jonas e Samira já viveram o reinado do reality (Globo/Manoella Mello)
Redação Exame
Publicado em 26 de março de 2026 às 17h26.
A liderança segue sendo o posto mais estratégico do Big Brother Brasil 26. Além da imunidade, o Líder tem poder direto no jogo, como indicar ao Paredão e dividir a casa entre VIP e Xepa. Até aqui, a edição já teve cinco nomes que chegaram a vestir o roupão mais cobiçado do programa.
Veja quais participantes já foram líderes nesta edição:
Cowboy foi o primeiro a conquistar a liderança da temporada, após resistir por 26 horas e vencer Jonas Sulzbach. Ele colocou em seu primeiro VIP: Jonas, Edilson, Marciele, Sarah, Babu, Juliano e Pedro.
Já Babu Santana assumiu a segunda liderança do programa, em uma prova que exigia aptidão e habilidade. No seu VIP estavam os participantes Solange Couto, Juliano Floss, Alberto Cowboy, Marcelo, Milena, Breno e Edilson.
Maxiane foi a terceira líder do programa, vencendo um duelo contra seu grupo (Marcelo, Breno e Marciele) com quem a sister tinha se classificado para a final da prova. Ela levou para o VIP Marcelo, Breno, Marciele, Samira, Sarah Andrade, Jordana e Solange Couto.
Jonas venceu a quarta prova do Líder do programa, após vencer duas etapas da disputa e vencer Marciele no duelo final. Em sua liderança, o brother levou para o VIP aliados como Sarah Andrade, Sol Vega, Alberto Cowboy e Gabriela.
Jonas venceu pela segunda vez consecutiva a Prova do Líder. Ele resistiu pro 23 horas junto com Gabriela e Jordana, mas levou a melhor em um jogo de aptidão que definiu o Líder no ao vivo. Ele levou para o VIP Alberto Cowboy, Gabriela, Jordana, Marciele e Edilson.
Pela terceira semana consecutiva, Jonas é o Líder do BBB 26. Ele venceu a prova Amstel depois de disputar a semifinal com Alberto Cowboy, Breno e Milena. Em seu VIP levou Cowboy, Gabriela, Maxiane e Jordana.
A sister venceu a sétima prova do Líder após se classificar para a etapa final e vencer seus concorrentes fazendo mais pontos no circuito. Levou para o VIP Ana Paula, Milena, Juliano e Breno.
Após mais de 14 horas de resistência, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach vencem a Prova do Líder em duplas. Foi a quarta liderança de Jonas e a segunda de Alberto Cowboy. No VIP estavam Jordana, Marciele e Solange.
O veterano conquistou a liderança pela terceira vez após vencer Jonas e Jordana na final da prova. Ele levou para o VIP Jonas, Marciele, Jordana e Gabriela.
A décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 foi vencida por Alberto Cowboy. Ele venceu três etapas classificatórias e a grande final contra Jordana e Milena. No seu VIP estavam Jonas, Jordana e Marciele.
