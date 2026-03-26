BBB 26: quem ainda não venceu nenhuma 'Prova do Líder'?

Enquanto alguns participantes já foram líderes diversas vezes, a maior parte dos brothers seguem zerado quando o assunto é liderança no Big Brother Brasil 26. Mesmo com o jogo avançando e as provas cada vez mais decisivas, nove brothers ainda não conseguiram assumir o posto mais estratégico do reality.

Quem ainda não venceu a Prova do Líder?

Entre eles estão Jordana, Marciele, Solange, Leandro, Juliano, Chaiany, Gabriela, Milena e Ana Paula, que, até aqui, não venceram nenhuma Prova do Líder.

Atualmente, os únicos brothers que restaram no jogo e já foram líderes são Alberto Cowboy, com quatro lideranças e Samira, com apenas uma liderança.

Participantes que saíram e foram líderes

Alguns ex-brothers que já foram eliminados dessa edição também subiram ao posto mais alto do reality enquanto estavam lá. São eles: Babu Santana, Maxiane, com uma vitória cada, e Jonas Sulzbach, que venceu a prova quatro vezes.

Nova chance de vencer

Nesta quinta-feira, 26, um brother vestirá o roupão vermelho mais cobiçado do jogo. A primeira parte da Prova do Líder foi realizada durante a tarde e levou três participantes para a final: Alberto, Ana Paula e Leandro.

Alberto poderá conquistar sua quinta liderança, enquanto Ana Paula e Leandro estarão disputando o posto pela primeira vez.

A final da batalha será transmitida durante o programa ao vivo, após a novela Três Graças, na Rede Globo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.