BBB 26: quem ainda não venceu nenhuma 'Prova do Líder'?

BBB 26: com lideranças repetidas, maior parte dos brothers ainda não vestiu o roupão vermelho de líder (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de março de 2026 às 19h22.
Enquanto alguns participantes já foram líderes diversas vezes, a maior parte dos brothers seguem zerado quando o assunto é liderança no Big Brother Brasil 26. Mesmo com o jogo avançando e as provas cada vez mais decisivas, nove brothers ainda não conseguiram assumir o posto mais estratégico do reality.
Entre eles estão Jordana, Marciele, Solange, Leandro, Juliano, Chaiany, Gabriela, Milena e Ana Paula, que, até aqui, não venceram nenhuma Prova do Líder.
Atualmente, os únicos brothers que restaram no jogo e já foram líderes são Alberto Cowboy, com quatro lideranças e Samira, com apenas uma liderança.
Alguns ex-brothers que já foram eliminados dessa edição também subiram ao posto mais alto do reality enquanto estavam lá. São eles: Babu Santana, Maxiane, com uma vitória cada, e Jonas Sulzbach, que venceu a prova quatro vezes.
Nesta quinta-feira, 26, um brother vestirá o roupão vermelho mais cobiçado do jogo. A primeira parte da Prova do Líder foi realizada durante a tarde e levou três participantes para a final: Alberto, Ana Paula e Leandro.
Alberto poderá conquistar sua quinta liderança, enquanto Ana Paula e Leandro estarão disputando o posto pela primeira vez.
A final da batalha será transmitida durante o programa ao vivo, após a novela Três Graças, na Rede Globo.
Veja a reação dos classificados para a final da #ProvaDoLíder #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/gDziFVu8qN
— Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.