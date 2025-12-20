Além do BBB: 10 realities para maratonar no fim de ano

Com a chegada do final do ano e ainda sem Big Brother Brasil para acompanhar, os realities disponíveis nas plataformas de streaming seguem como opção para quem quer drama, estratégia, romance e competição sem sair do sofá.

De culinária a disputas de relacionamento, passando por luxos sertanejos e economias extremas, as produções exploram universos variados — e todos com histórias reais, reviravoltas e julgamentos públicos.

Veja 10 reality shows para maratonar no fim do ano:

1. A Vida Secreta das Esposas Mórmons

Um grupo de influenciadoras do TikTok, conhecidas como "MomTok", tem suas vidas viradas do avesso quando um escândalo sexual ganha repercussão internacional. O reality acompanha mulheres mórmons lidando com separações, conflitos de imagem e tensões comunitárias, enquanto são observadas por milhões nas redes sociais.

Onde assistir? Disney+

2. Casamento às Cegas

Um experimento social no qual 15 homens e 15 mulheres tentam encontrar o amor sem se ver. A conexão se forma apenas por conversa, e os casais que se envolvem seguem até o noivado, viagens e a decisão final no altar.

Onde assistir? Netflix

3. The Traitors

Em um castelo isolado, 20 participantes disputam um prêmio de 250 mil dólares. Entre eles, "traidores" sabotam o grupo em segredo, enquanto os "fiéis" tentam identificar os infiltrados. Estratégia, alianças e desconfiança movem a competição.

Onde assistir? Universal+ ou Prime Video

4. MasterChef Brasil

Na 12ª temporada, 18 cozinheiros amadores enfrentam desafios clássicos como Leilão MasterChef e Caixa Misteriosa. Os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin também assumem a apresentação e o controle do tempo.

Onde assistir? HBO Max

5. O Ultimato

Casais colocam o relacionamento à prova após um ultimato: casar ou terminar. A pessoa pressionada vive com um(a) parceiro(a) teste por semanas antes de decidir se continua o relacionamento original. Há versões com casais heterossexuais e com casais LGBTQIA+.

Onde assistir? Netflix

Casamento às Cegas: terceira idade ganhou versão especial na Netflix neste ano

6. RuPaul's Drag Race

A competição mais famosa do universo drag testa talentos em costura, performance, maquiagem e carisma. RuPaul e um painel de jurados avaliam desafios semanais até que uma nova superestrela drag seja coroada.

Onde assistir? Paramount+

7. Glow Up

Maquiadores iniciantes competem em provas criativas que envolvem desde maquiagem artística até editorial de moda. Os participantes passam por testes técnicos e visuais para conquistar uma vaga na indústria da beleza.

Onde assistir? Netflix

8. 90 Dias para Casar

Casais internacionais têm 90 dias para oficializar o casamento nos EUA após a liberação do visto K-1. O reality mostra reencontros tensos, choques culturais e decisões definitivas sobre o futuro dos relacionamentos.

Onde assistir? HBO Max

9. Muquiranas

Participantes brasileiros mostram práticas extremas de economia: reutilizar água, comer comida vencida ou reciclar objetos inusitados. O programa explora como a obsessão por poupar afeta suas relações e estilo de vida.

Onde assistir? HBO Max

10. Poderosas do Cerrado

Seis mulheres influentes de Goiânia mostram suas rotinas de luxo, negócios, fazendas e festas. A série valoriza o empoderamento feminino no universo sertanejo, desafiando estereótipos com autenticidade e sofisticação.

Onde assistir? Globoplay