Quanto rende o prêmio do BBB 25? Valor passa dos R$ 2,5 milhões

A contagem regressiva para a final do BBB 25 já começou, e amanhã, 22 de abril, o público descobre quem será o grande campeão do reality em 2025. Mas a pergunta que fica é: quanto será que rende o prêmio do programa, de R$ 2,72 milhões?

A disputa será entre Guilherme, João Pedro e Renata. De acordo com a enquete do Votalhada, atualizada em 21 de abril, Guilherme lidera a preferência do público com 46,39% dos votos. Logo atrás, Renata aparece com 45,80%, seguido por João Pedro com 7,81%.

Se um dos três vencer e aplicar o prêmio em um rendimento, conseguirá um valor alto de juros. Veja abaixo:

Qual é o valor do prêmio do BBB 25?

O vencedor da edição deste ano recebe um prêmio de R$ 2,72 milhões. Ainda leva para casa os demais prêmios conquistados ao longo das edições, que variam entre produtos para casa, eletrodomésticos, carros e produtos de beleza.

Quanto rende o prêmio do BBB 25 na poupança?

O valor total rende 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial), que está próxima de zero nos últimos anos. Então, na prática o rendimento é de 0,5% ao mês, ou cerca de 6,17% ao ano.

A liquidez deste ativo é diária, o que significa que você pode retirar seu dinheiro a qualquer momento sem perder a rentabilidade acumulada até aquele dia. Outra vantagem é que o Imposto de Renda não incide sobre esta, o que a torna isenta dessa tributação.

Rendimento mensal (0,5%):

R$ 2.720.000 × 0,005 = R$ 13.600 por mês

Rendimento anual (6,17%):

R$ 2.720.000 × 0,0617 ≈ R$ 167.824 por ano

Quanto rende o prêmio do BBB no CDB?

O rendimento de um CDB depende da taxa oferecida pelo banco, geralmente atrelada a um percentual do CDI, que acompanha de perto a taxa Selic, de 14,25% ao ano.

CDB com 100% do CDI (14,15% ao ano)

Após desconto de IR regressivo (22,5% até 15%):

1 ano (IR de 17,5%)

Rendimento bruto: R$ 384.880

Rendimento líquido: R$ 317.027

Quanto rende o prêmio do BBB no Tesouro Selic?

Com a Selic em 14,25% ao ano, o Tesouro Selic rende praticamente o equivalente à taxa Selic cheia, mas com descontos de IR e taxa da B3.

Premissas:

Selic : 14,25% ao ano

Imposto de Renda (IR) : 17,5% (prazo entre 181 e 360 dias)

Taxa da B3 : 0,20% ao ano

Prazo de 1 ano

Cálculo do rendimento bruto:

Rendimento bruto anual =

R$ 2.720.000 × 14,25% = R$ 387.600

Descontando IR (17,5%):

R$ 387.600 × (1 - 0,175) = R$ 319.770

Descontando taxa B3 (0,2%):

R$ 2.720.000 × 0,2% = R$ 5.440

Rendimento líquido final =

R$ 319.770 - R$ 5.440 = R$ 314.330

Vencedor terá que pagar imposto de renda sobre o prêmio?

A resposta é sim. Como em todos os demais ganhos, o prêmio do BBB precisa ser declarado no Imposto de Renda de 2026. Mas a TV Globo já debita a alíquota de 27,4% do valor antes mesmo do valor chegar a conta de quem sair vitorioso. Em 2025, o valor retido em impostos é de cerca de R$ 500 mil.

Na hora de entregar a declaração, o vencedor precisa declarar o valor bruto no campo "Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas". Já os prêmios ganhados ao longo do programa, como carros e eletrodomésticos, não são taxados de impostos. Eles só devem ser declarados no Imposto de Renda da Pessoa Física.

Como votar no vencedor do BBB 25?

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que vencesse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Quando deve acontecer a final?

O resultado do vencedor será anunciado nesta terça-feira, 22, após a novela Vale Tudo, às 22h40, na TV Globo. Com a competição em modo turbo, qualquer um dos participantes restantes ainda pode surpreender. No Big Brother, favoritismo pode virar do avesso em questão de dias — tudo depende da leitura do público. Portanto, até o último minuto, a tensão permanece alta, e os fãs seguem ansiosos para ver quem levará a coroa.

