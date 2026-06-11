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Ocupação entre os 60+ bate recorde, mas metade ainda trabalha na informalidade

Um em cada quatro brasileiros com 60 anos ou mais está ativo no mercado de trabalho — 53% em regime informal

Confira a pesquisa inédita da Nexus (Dusan Petkovic/Shutterstock)

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Publicado em 11 de junho de 2026 às 13h00.

Na última década, a inserção de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho tornou-se muito maior: 1 a cada 4 deles está trabalhando, uma taxa de ocupação de 25%.

  • A quantidade de brasileiros 60+ (Geração Prateada) ocupados aumentou de 5,7 milhões para 8,7  milhões em dez anos,
  • Isso representa um salto de 53%. 

O percentual de  trabalhadores 60+ cresce em ritmo mais acelerado do que a própria população dessa faixa etária,  que subiu 37% no mesmo período.  

Os resultados são do levantamento inédito feito pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, com base na Pesquisa  Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e  Estatística (IBGE)

“O aumento da longevidade ajuda a explicar parte desse movimento, mas os dados indicam  que a permanência dos idosos na atividade econômica está associada também a fatores como a  necessidade de complementar renda, as transformações nas regras de aposentadoria e o maior custo  de vida”, afirma o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.  

Mais da metade dos trabalhadores 60+ estão na informalidade 

Apesar do aumento na taxa de ocupação entre os brasileiros 60+ nos últimos dez anos, o cenário não  se traduz necessariamente em um mercado cheio de boas oportunidades. Os dados do levantamento  da Nexus indicam que a formalização e a qualidade dos vínculos não acompanham o aumento na  quantidade de mão de obra nessa faixa etária.  

  • Mais da metade (53%) dos ocupados com 60 anos ou mais atuam na informalidade: sem carteira  assinada, como autônomos, fazendo bicos ou consultorias sem contrato. 
  • O percentual é superior à  média geral do país, que flutuou em torno de 40% nos últimos 10 anos, chegando a 38% no ano  passado. 
  • Significa dizer que a informalidade entre os trabalhadores com 60 anos ou mais é quase 1,5  vez maior do que na média .

“O fato de a taxa de ocupação atingir o maior patamar da última década reforça que os brasileiros  estão trabalhando por mais tempo. Esse crescimento já vinha ocorrendo antes da pandemia de Covid 19, mas recuou para 20% no início da década. 

Agora, vem crescendo ano após ano, tendo chegado  aos atuais 25%. Além disso, quando observamos que a maior parte dessa inserção ocorre na  informalidade, vemos um sinal de que esse prolongamento da vida laboral nem sempre acontece em  condições de estabilidade e proteção social”, diz Tokarski.  

Taxa de ocupação cresce mais entre os 60+ do que entre os jovens 

O levantamento da Nexus também destaca o contraste entre as diferentes faixas etárias na última  década. Essa distorção reflete no estoque de desempregados. Em números absolutos, o Brasil tem  1,8 milhão de jovens desocupados — volume 8,3 vezes maior do que o de pessoas 60+ na mesma  

situação (218 mil). Em relação aos ocupados, a diferença se mantém: o número de jovens  trabalhando cresceu 8% no período (de 12,2 milhões para 13,1 milhões), contra o salto de 53% da  Geração 60+. 

O paradoxo do “pleno emprego” 

A taxa de desemprego da Geração 60+ caiu de 4% (2016) para 2% (2025). Mas, com 53% desse grupo  trabalhando sem rede de proteção, o dado não revela um sucesso de contratação CLT, mas sim a  migração forçada para o trabalho informal

“O baixíssimo desemprego entre a Geração 60+ não reflete necessariamente, um mar de  oportunidades, mas a realidade de um público que não pode se dar ao luxo de permanecer  desocupado. Enquanto o jovem muitas vezes consegue focar nos estudos ou prolongar a busca pela  vaga ideal, o 60+ migra rapidamente para a informalidade

Para mais da metade desses profissionais,  entrar na terceira idade trabalhando significa estar fora do regime CLT, o que evidencia que a  qualidade e as garantias dessa ocupação permanecem como grande desafio estrutural", conclui Tokarski. 

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