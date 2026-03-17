Quem foi Kiki Shepard, atriz de 'Todo Mundo Odeia o Chris' e 'Grey's Anatomy'

A atriz Kiki Shepard morreu nessa segunda-feira, 16, aos 74 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por sua representante, LaShirl Smith, ao portal TMZ. Segundo a equipe da artista, a morte foi causada por um ataque cardíaco.

Conhecida do público brasileiro por participações em séries como "Todo Mundo Odeia o Chris" e "Grey’s Anatomy", Kiki construiu uma carreira longa na televisão e no teatro americano.

Relembre a carreira de Kiki Shepard

Kiki Shepard ganhou projeção nacional ao atuar por cerca de 15 anos como apresentadora do programa "Showtime at the Apollo", gravado no tradicional Apollo Theater, em Nova York.

Entre 1987 e 2002, ela dividiu o palco com nomes como Steve Harvey e ajudou a apresentar artistas iniciantes que depois se tornariam grandes nomes da música.

Ela também acumulou participações em diversas séries populares das décadas de 1990 e 2000. Entre elas estão "Todo Mundo Odeia o Chris" (como ela mesma, em um episódio), "Grey’s Anatomy" (um episódio, como Erika Desai, da seguradora Balcom Medical), "SOS Malibu" e "Nova York Contra o Crime".

Início no teatro e na dança

Antes de ganhar espaço na televisão, a atriz construiu sua base artística no teatro. Ela participou de produções da Broadway, como "Porgy and Bess" e "Bubbling Brown Sugar".

O início da trajetória no entretenimento, no entanto, foi como dançarina profissional na década de 1970, integrando a D.C. Repertory Dance Company.

Ao longo dos anos, também atuou em produções independentes no cinema e em montagens de teatro musical, consolidando uma carreira diversificada nas artes cênicas.