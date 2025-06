'Todo Mundo Odeia o Chris': como estão os atores da série hoje em dia

Quem não lembra das hilárias situações vividas por Chris, a dura rotina do pai Julius, ou as cobranças da mãe Rochelle? Todo Mundo Odeia o Chris foi uma das séries que marcou a infância e adolescência de muita gente.

A série é uma comédia dramática baseada na infância e adolescência do comediante Chris Rock, ambientada no Brooklyn, em Nova York, durante os anos 1980. Exibida originalmente entre 2005 e 2009, a produção contou tem 88 episódios e é narrada pelo próprio Rock, que também criou e roteirizou a série.

A história se passa entre 1982 e 1987, no bairro Bedford-Stuyvesant (Bed-Stuy), no Brooklyn, onde Chris Rock cresceu. Ele, então com 13 anos, enfrenta desafios como bullying, racismo e dificuldades financeiras enquanto estuda em uma escola predominantemente branca.

Todo Mundo Odeia o Chris está disponível também em plataformas do streaming, como Globoplay, Max e Prime Video.

Até hoje, a popularidade da série no Brasil é notável, com memes, citações e referências constantes nas redes sociais e na internet — "Não preciso disso, meu marido tem dois empregos", "Cara, ela tá tão na sua", "Oh, meu Deus! Eu vou pegar o xarope!" e por aí vai.

Curiosidades sobre Todo Mundo Odeia o Chris

Todo Mundo Odeia o Chris não é apenas uma série de comédia sobre a vida de Chris Rock, mas também está cheia de curiosidades interessantes, tanto nos bastidores quanto no conteúdo da trama. Aqui estão algumas curiosidades que você talvez não saiba sobre essa amada série:

1. Homenagem a "O Poderoso Chefão"

O nome das escolas na série, como Colégio Corleone e Colégio Tattaglia, são uma homenagem a famílias mafiosas do clássico filme O Poderoso Chefão. Esses nomes adicionam uma camada de humor e referenciam a cultura pop de maneira criativa, mesclando o mundo de Chris com o imaginário do cinema.

2. Baseada na vida real, mas com bastante ficção

Embora a série seja inspirada na infância e adolescência de Chris Rock, muitos dos detalhes são exagerados ou modificados para fins cômicos. Por exemplo, na vida real, Chris é o mais velho de sete irmãos, mas na série ele tem uma irmã chamada Tonya e um irmão chamado Drew, ambos personagens fictícios criados para a narrativa da série.

3. O título é uma paródia

O título Todo Mundo Odeia o Chris é uma paródia da famosa sitcom americana Everybody Loves Raymond, que se tornou um grande sucesso de audiência. A escolha do nome reflete o tom irreverente e humorístico da série, que mistura situações cotidianas com exageros cômicos.

4. A série é uma das mais procuradas no Brasil

Apesar de ter sido produzida e ambientada nos Estados Unidos, a série conquistou uma popularidade muito maior no Brasil, onde é considerada um fenômeno cultural. Dados de plataformas como o YouTube mostram que Todo Mundo Odeia o Chris é mais procurada no Brasil do que séries tradicionais como Friends e Um Maluco no Pedaço, que são muito mais populares nos EUA. Esse sucesso no Brasil foi tão grande que a série inspirou a criação de um reboot animado, com os atores originais dublando seus personagens e enviando recados especiais para os fãs brasileiros.

5. A série foi filmada em Los Angeles

Embora Todo Mundo Odeia o Chris se passe em Nova York, no bairro de Bedford-Stuyvesant, a série foi filmada em Los Angeles, nos estúdios da Paramount. Isso é um exemplo do quanto a produção foi pensada para capturar a essência do Brooklyn, mesmo sem estar fisicamente em Nova York. A escolha de Los Angeles também ajudou a manter o orçamento da série dentro de limites razoáveis.

Por onde andam os atores de 'Todo Mundo Odeia o Chris'?

Tyler James Williams (Chris)

Tyler James Williams (Frazer Harrison/WireImage/Getty Images)

Aos 32 anos, Tyler James Williams, que interpretou o protagonista Chris, continua a ser a maior estrela do elenco.

Após o fim da série, ele enfrentou o desafio de transitar de astro mirim para ator adulto. Atualmente, Williams se destaca na série Abbott Elementary, que lhe rendeu duas indicações ao Emmy e um Globo de Ouro.

Além disso, participou de produções como The Walking Dead e Criminal Minds: Beyond Borders e esteve nos filmes Cara Gente Branca e Estados Unidos vs. Billie Holiday.

Terry Crews (Julius)

Terry Crews (Reginald Mathalone/NurPhoto via Getty Images/Getty Images)

Terry Crews, conhecido por seu papel como o pai de Chris, Julius, seguiu com uma carreira multifacetada.

O ator, ex-jogador de futebol americano e comediante, continua em alta na mídia, participando de filmes e séries. Ele também se tornou apresentador, dançarino, ilustrador e, recentemente, tem sido um defensor do empoderamento e da igualdade. Sua popularidade vai além das telas, com a presença constante nas redes sociais.

Um de seus maiores papéis após Todo Mundo Odeia o Chris foi como Terry, em Brooklyn Nine-Nine.

Tichina Arnold (Rochelle)

Tichina Arnold (Arnold Turner/Getty Images for ESSENCE/Getty Images)

Tichina Arnold, que viveu a mãe Rochelle, continua com uma carreira ativa e diversificada. Além de atuar, a atriz tem explorado diferentes gêneros, incluindo comédia e música.

Em 2024, Arnold esteve no Brasil, interagindo com fãs e mostrando que seu legado na indústria do entretenimento permanece forte. Ela também tem se destacado em produções como The Neighborhood, consolidando sua posição como uma atriz versátil.

Imani Hakim (Tonya) e Tequan Richmond (Drew)

Imani Hakim, que interpretou a irmã Tonya, e Tequan Richmond, o irmão Drew, continuam a atuar, embora de forma mais discreta.

Hakim tem participado de algumas séries e filmes, mas não alcançou o mesmo nível de popularidade que outros membros do elenco.

Richmond, por sua vez, segue trabalhando principalmente em projetos de TV, mas com um perfil mais baixo em comparação com o estrelato de outros ex-colegas de elenco.

Vincent Martella (Greg)

Vincent Martella (Charley Gallay/Getty Images for Disney+/Getty Images)

Vincent Martella, que interpretou o amigo de Chris, Greg, segue trabalhando como ator e dublador. Além de seu trabalho na série, Martella se envolveu em várias produções de animação e foi reconhecido por seu talento na dublagem. Ele também tem explorado sua carreira musical, sendo uma presença constante nos círculos de entretenimento.

Travis T. Flory (Caruso)

Travis T. Flory, que deu vida ao valentão Caruso, optou por se afastar do estrelato. Atualmente, ele mora em uma cidade pequena na Califórnia, longe dos holofotes de Hollywood. Flory se afastou das produções de grande visibilidade e tem mantido uma vida mais reservada, com poucos trabalhos recentes.

Jacqueline Mazarella (Senhorita Morello) e Ernest Lee Thomas (Omar)

Jacqueline Mazarella, que interpretou a professora excêntrica Senhorita Morello, e Ernest Lee Thomas, que fez o personagem Omar, continuam ativos na carreira de atuação, embora com menor destaque nos últimos anos.

Ambos têm trabalhado em papéis menores e projetos independentes, mas mantêm sua participação no setor de entretenimento, apesar de não estarem mais no centro das atenções.