Quem foi Chuck Norris, a lenda 'imbatível' do cinema?

Chuck Norris, conhecido por clássicos de ação como "O Voo do Dragão" e "Comando Delta", morreu na quinta-feira, 19, segundo nota divulgada em seu perfil oficial no Instagram. Norris, que tinha 86 anos, já estava internado em um hospital no Havaí desde ontem, de acordo com o site norte-americano TMZ.

Quem foi Chuck Norris?

Chuck Norris, nascido Carlos Ray Norris, foi um ator e artista marcial que se tornou um dos principais nomes do cinema de ação a partir dos anos 1970.

Sua trajetória começou nas artes marciais. Iniciou a carreira competitiva em 1964 e conquistou o título mundial de karatê de pesos-médios em 1968, mantendo-o por seis anos. Após encerrar a carreira nos tatames em 1974, acumulava um retrospecto de 183 vitórias e 10 derrotas. Também fundou seu próprio estilo de luta, o Chun Kuk Do.

A transição para Hollywood ocorreu em 1972, com participação em “O Voo do Dragão”, ao lado de Bruce Lee. A cena de luta no Coliseu de Roma se tornou um marco do gênero.

Nos anos 1980, Norris estrelou produções como “Braddock: O Super Comando” e “Comando Delta”, consolidando sua imagem como protagonista de filmes de ação.

Seu maior alcance popular veio na televisão. Entre 1993 e 2001, interpretou Cordell Walker na série “Walker, Texas Ranger”, exibida em diversos países.

Da ação ao fenômeno digital

A partir de 2005, a imagem de Norris ganhou nova projeção com os “Chuck Norris Facts”, frases humorísticas que o retratavam como uma figura invencível. O conteúdo viral ampliou seu alcance para novas gerações e consolidou a associação ao conceito de personagem “imbatível”.

Em 2012, participou de “Os Mercenários 2”, em aparição que fez referência direta à sua reputação construída ao longo da carreira.