Após morte, relembre 5 filmes de Chuck Norris para assistir

Chuck Norris morreu aos 86 anos nesta sexta-feira, 20, no Havaí. Conhecido por papéis no cinema de ação, o ator construiu carreira com filmes lançados principalmente entre as décadas de 1970 e 1980.

O ator participou de títulos que ajudaram a consolidar seu nome no gênero, incluindo histórias de combate, missões militares e confrontos individuais.

A seguir, veja uma lista com cinco filmes de Chuck Norris que marcaram sua carreira.

Filmes de ação que marcaram a carreira de Chuck Norris

O Voo do Dragão (1972)

A história acompanha um personagem enviado a Roma para ajudar em um restaurante ameaçado por um grupo criminoso. O filme inclui confronto entre personagens interpretados por Chuck Norris e Bruce Lee.

McQuade, o Lobo Solitário (1983)

J.J. McQuade é um agente que atua de forma independente no Texas. Ele investiga o roubo de armas militares e passa a enfrentar uma organização criminosa.

Braddock - O Super Comando (1984)

O coronel James Braddock volta ao Vietnã para localizar soldados desaparecidos após o fim da guerra. A operação ocorre em território de conflito e envolve ações de resgate.

Invasão USA (1985)

Um ex-agente se torna alvo de um plano de ataque em território americano. Ao mesmo tempo, ele inicia um confronto contra o grupo responsável.

Comando Delta (1986)

O major Scott McCoy retorna à ativa para participar de uma operação contra um grupo que sequestrou um avião. A missão envolve resgate de reféns e confronto com os responsáveis pelo ataque.