Em qual filme Bruce Lee luta contra Chuck Norris?

Nesta sexta-feira, 20, foi anunciada a morte de Chuck Norris em seu perfil oficial do Instagram. Aos 86 anos, o ator já estava internado em um hospital no Havaí desde quinta-feira, 19, de acordo com o site norte-americano TMZ.

Entre os diversos clássicos de ação em que Norris atuou, "O Voo do Dragão" de 1972 é um dos mais relembrados e queridos pelos fãs do gênero. No filme, o mestre de artes marciais enfrenta outra lenda cinematográfica das lutas: Bruce Lee.

Sobre o que é 'O Voo do Dragão'?

"O Voo do Dragão" é um filme escrito e estrelado por Bruce Lee, que interpreta Tang Lung.

Na trama, Lung viaja de Hong Kong a Roma para ajudar sua amiga Chen Ching Hua e a família dela, que estão sob ameaça e intimidação da máfia local, interessada em tomar o restaurante do grupo.

Ao chegar, Tang expulsa alguns mafiosos do estabelecimento, conquista a admiração dos aliados e passa a ensiná-los kung fu.

A máfia reage enviando assassinos para eliminá-lo, mas ele os derrota mais uma vez. Em uma das lutas, demonstra habilidade ao manejar um nunchaku. Em outra investida, Chen é sequestrada, mas Tang e seus amigos conseguem resgatá-la.

Diante das derrotas, o chefão passa a tratar o confronto como algo pessoal e contrata assassinos estrangeiros para enfrentar Tang. Entre eles está o americano Colt, interpretado por Chuck Norris, campeão mundial de karatê, que o desafia para um combate mortal na arena histórica do Coliseu.

Confira a cena de luta no Coliseu:

Homenagem a Chuck Norris

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a família do astro confirmou que ele faleceu na manhã de quinta-feira, 19, por meio da conta oficial de Norris no Instagram.

Leia a homenagem ao mestre de artes marciais na íntegra:

É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.

Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família.

Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas.

Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que ele recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, vocês eram seus amigos.

Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos verdadeiramente gratos pelas orações e pelo apoio que lhe enviaram. Em meio à nossa dor por esta perda, pedimos gentilmente privacidade para nossa família neste momento.

Agradecemos por compartilharem o amor que ele nos dedica.

Com carinho,

A Família Norris"

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Treinando aos 86 anos

Norris completou 86 anos na terça-feira passada, dia 10 de março. Para comemorar o aniversário, ele publicou um vídeo no Instagram onde treinava boxe.

"Eu não envelheço. Eu evoluo. Hoje completo 86 anos! Nada como um pouco de diversão num dia ensolarado para nos sentirmos jovens. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo. Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais poderão imaginar", disse o ator na publicação.

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Lenda da ação

Chuck Norris se tornou um ícone do cinema de ação a partir de uma trajetória iniciada nas artes marciais. Ele começou a carreira competitiva em 1964 e conquistou, em 1968, o título mundial de campeão profissional de caratê na categoria dos pesos-médios, mantendo-o por seis anos.

Quando encerrou a carreira nos tatames, em 1974, acumulava um retrospecto estimado em 183 vitórias e apenas 10 derrotas. Em 1990, foi o primeiro norte-americano a receber o Cinturão Preto de Grande Mestre de 8º Grau no Tae Kwon Do.

Foi justamente essa habilidade que abriu as portas de Hollywood.

O papel que o projetou ao estrelato veio em 1972, ao contracenar com Bruce Lee em "O Voo do Dragão", um clássico do cinema de artes marciais que apresentou Norris ao mundo. A partir daí, construiu uma carreira sólida no cinema de ação, com filmes como "Braddock - O Super Comando" (1984) e "Comando Delta" (1986), tornando-se um dos maiores nomes da produtora Cannon Films nos anos 1980.

Na televisão, estampou as telas por oito anos como protagonista de "Walker, Texas Ranger", exibida de 1993 a 2001 e reprisada inúmeras vezes no Brasil, onde ajudou a consolidar a imagem do ator como sinônimo de dureza e justiça.

Décadas depois, Norris virou também fenômeno da internet, com os famosos "fatos Chuck Norris" que circularam nos anos 2000 e apresentaram o astro a uma nova geração de fãs.