Chuck Norris é hospitalizado por emergência médica no Havaí, diz site

O ator Chuck Norris, conhecido por clássicos de ação como "O Voo do Dragão" e "Comando Delta", foi hospitalizado por emergência médica nesta quinta-feira, 18, no Havaí, de acordo com o site norte-americano TMZ.

O veículo afirma que fontes com conhecimento direto confirmaram não confirmaram qual foi o problema médico que levou o astro de 86 anos ao hospital, mas que Norris está "de bom humor". Na quarta-feira, 17, ele estava treinando artes marciais no Havaí, o que indica que a saúde de Chuck estava em bom estado e a emergência ocorreu de maneira repentina.

Treinando aos 86 anos

Norris completou 86 anos na terça-feira passada, dia 10 de março. Para comemorar o aniversário, ele publicou um vídeo no Instagram onde treinava boxe.

"Eu não envelheço. Eu evoluo. Hoje completo 86 anos! Nada como um pouco de diversão num dia ensolarado para nos sentirmos jovens. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo. Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais poderão imaginar", disse o ator na publicação.

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Lenda da ação

Chuck Norris se tornou um ícone do cinema de ação por um caminho que começou nas artes marciais. Iniciou a carreira competitiva em 1964 e conquistou o título mundial de Campeão Profissional de Karatê de Pesos-Médios em 1968, mantendo-o por seis anos.

Quando encerrou a carreira nos tatames, em 1974, acumulava um retrospecto estimado em 183 vitórias e apenas 10 derrotas. Em 1990, foi o primeiro norte-americano a receber o Cinturão Preto de Grande Mestre de 8º Grau no Tae Kwon Do.

Foi justamente essa habilidade que abriu as portas de Hollywood.

O papel que o projetou ao estrelato veio em 1972, ao contracenar com Bruce Lee em "O Voo do Dragão", um clássico do cinema de artes marciais que apresentou Norris ao mundo. A partir daí, construiu uma carreira sólida no cinema de ação, com filmes como "Braddock - O Super Comando" (1984) e "Comando Delta" (1986), tornando-se um dos maiores nomes da produtora Cannon Films nos anos 1980.

Na televisão, estampou as telas por oito anos como protagonista de "Walker, Texas Ranger", exibida de 1993 a 2001 e reprisada inúmeras vezes no Brasil, onde ajudou a consolidar a imagem do ator como sinônimo de dureza e justiça.

Décadas depois, Norris virou também fenômeno da internet, com os famosos "fatos Chuck Norris" que circularam nos anos 2000 e apresentaram o astro a uma nova geração de fãs.