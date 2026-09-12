Fim de uma era: montanha-russa mais famosa do Beto Carrero chega ao fim neste domingo após 32 anos

RESUMO | A Star Mountain, montanha-russa símbolo do Beto Carrero World, fará sua última volta neste domingo, 13 de setembro, até as 18h, após 32 anos e cerca de 35 milhões de passageiros. Segundo o CEO Alex Murad, a aposentadoria foi recomendada após o acompanhamento técnico da estrutura. O terreno receberá uma nova área temática familiar.

A montanha-russa mais tradicional do Beto Carrero World dará sua última volta neste domingo, 13 de setembro. Depois de 32 anos em operação e cerca de 35 milhões de passageiros, a Star Mountain será aposentada e desmontada.

Inaugurada em 1994, a atração virou um dos símbolos do parque de Penha, em Santa Catarina. São 22 metros de altura, 730 metros de percurso, dois loopings e velocidade máxima de 60 quilômetros por hora.

No domingo, os visitantes poderão andar nela pela última vez até as 18h.

A Star Mountain entra neste sábado em seu último fim de semana de operação. No domingo, após mais de três décadas no parque, a atração será fechada definitivamente.

“Para os fãs tem uma nostalgia e é até um momento triste”, diz Alex Murad, CEO do Beto Carrero World.

Depois da última volta, a Star Mountain será desmontada. O terreno dará lugar a uma nova área temática voltada ao público familiar, ainda mantida em sigilo e inserida no programa de 2 bilhões de reais em investimentos planejado pelo Beto Carrero para os próximos anos.

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Como será a última volta da Star Mountain

A Star Mountain funcionará normalmente para os visitantes neste domingo até as 18h, segundo o Beto Carrero World.

A despedida também terá uma programação fechada para convidados, jornalistas e influenciadores. Batizado de “Encontro das Gigantes”, o evento colocará lado a lado a Star Mountain e a Fire Whip, que volta a funcionar na segunda-feira, 14, depois de uma reforma de 24 milhões de reais.

A escolha tem um componente histórico para o parque. A Star Mountain foi a primeira montanha-russa adquirida por Beto Carrero. A Fire Whip foi a mais recente.

Será também a última vez que as duas atrações estarão em operação no mesmo momento.

Depois do domingo, a Star Mountain sai definitivamente de cena. A Fire Whip, por outro lado, inicia uma nova fase após passar três meses fechada para reforma.

Por que a Star Mountain vai fechar

A decisão de aposentar a Star Mountain já vinha sendo preparada pelo parque.

Em entrevista à EXAME, Murad afirmou que a idade da estrutura passou a exigir cuidados crescentes e que o acompanhamento técnico indicou que havia chegado o momento de retirar a atração de operação.

“Chega uma hora que ela chega muito próximo ao limite. Tem uma hora que os cuidados teriam que ser muito, muito grandes. A gente não quer ter uma atração que não tenha um selo homologado”, diz Murad.

Segundo o CEO, o parque acompanha certificações internacionais de suas atrações. Uma delas é feita pela TÜV, grupo alemão que atua na inspeção e certificação de equipamentos e instalações.

“Foi aconselhado para a gente: ‘Alex, está na hora’. Eles vêm acompanhando ela desde o começo e a gente chegou à conclusão de que ela precisa se aposentar”, afirma.

Outro ponto citado pelo executivo é a experiência durante o percurso.

A Star Mountain foi construída em uma época em que os processos de fabricação de trilhos eram diferentes dos atuais. Segundo Murad, isso aparece principalmente na trepidação sentida pelos passageiros.

“A tripidação é uma coisa que incomodava a gente na Star”, diz Murad. “Ela é mais velhinha, então tem que se aposentar.”

Quantas pessoas já andaram na Star Mountain?

A Star Mountain estreou em 1994, três anos depois da inauguração do Beto Carrero World.

Fabricada pela Vekoma, empresa holandesa especializada em montanhas-russas, a atração passou a aparecer em materiais de divulgação do parque ainda nos primeiros anos de operação.

Murad lembra que ela chegou a dividir campanhas com o próprio fundador. “Se você pega qualquer material nosso antigo, tinha a montanha com meu pai no meio”, diz.

Os números ajudam a mostrar o tamanho da operação.

Segundo informações fornecidas pelo Beto Carrero à EXAME, a Star Mountain pode realizar até 15 voltas por hora e transportar cerca de 360 pessoas nesse intervalo.

Ao longo de 32 anos, a estimativa do parque é que aproximadamente 35 milhões de pessoas tenham passado pela atração.

Durante esse período, a montanha-russa atravessou diferentes fases do Beto Carrero e permaneceu no parque enquanto novas atrações eram inauguradas ao seu redor.

“Todo mundo tem uma história”, diz Murad. “Durante muitos anos, ela foi a cara do Beto Carrero.”

Enquanto a Star Mountain sai, Fire Whip volta

A despedida acontece no mesmo momento em que outra das principais montanhas-russas do Beto Carrero retorna de uma reforma.

A Fire Whip, primeira montanha-russa invertida da América Latina, passou três meses fechada para o maior processo de modernização de sua história. O investimento superou 24 milhões de reais.

Segundo o parque, a reforma incluiu a substituição completa dos trilhos e a instalação de aproximadamente 194 toneladas de novos equipamentos.

Também foram instalados novos freios magnéticos e uma nova plataforma de automação desenvolvida na Holanda.

“A Fire Whip está melhor em todos os sentidos. Quem já conhece a atração vai ter a sensação de estar em uma montanha-russa diferente, porque ela está muito mais confortável e rápida”, afirma Murad. “É uma experiência totalmente nova, sem perder a essência radical que sempre fez parte da Fire Whip.”

Quando será a última volta da Star Mountain?

A Star Mountain funcionará pela última vez neste domingo, 13 de setembro, até as 18h, segundo o Beto Carrero World. Depois desse horário, a montanha-russa será fechada definitivamente e desmontada.

Por que a Star Mountain será aposentada?

A Star Mountain será aposentada devido ao envelhecimento da estrutura e aos cuidados crescentes exigidos para sua operação. Segundo Alex Murad, CEO do Beto Carrero World, o acompanhamento técnico e as certificações internacionais indicaram que havia chegado o momento de retirar a atração.

Quantas pessoas já andaram na Star Mountain?

Cerca de 35 milhões de pessoas passaram pela Star Mountain ao longo de 32 anos, segundo estimativa do Beto Carrero World. A atração pode realizar até 15 voltas e transportar aproximadamente 360 passageiros por hora.

Quais são as características da Star Mountain?

A Star Mountain tem 22 metros de altura, 730 metros de percurso, dois loopings e velocidade máxima de 60 quilômetros por hora. Fabricada pela empresa holandesa Vekoma, a montanha-russa foi inaugurada em 1994.

O que será construído no lugar da Star Mountain?

O terreno receberá uma nova área temática voltada ao público familiar, ainda mantida em sigilo. Segundo Alex Murad, o espaço será maior do que a área da Galinha Pintadinha, terá atrações já contratadas e integrará o plano de R$ 2 bilhões em investimentos do Beto Carrero World.

Quando a Fire Whip reabre ao público?

A Fire Whip reabre oficialmente ao público na segunda-feira, 14 de setembro, segundo o cronograma mais recente divulgado pelo parque. A atração passou três meses fechada para uma modernização de mais de R$ 24 milhões, que incluiu novos trilhos, freios magnéticos e uma plataforma de automação.