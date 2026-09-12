Previsão do tempo no RS: quando o tempo volta a ficar estável no estado?

Temporais com granizo e chuvas intensas atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, deixando 20 pessoas desalojadas e afetando 6.465 moradores em 38 municípios, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã deste sábado, 12. A boa notícia é que a previsão aponta para tempo mais estável a partir do fim de semana, com a chegada de uma massa de ar frio.

Estragos causados pelo temporal

O granizo foi o fenômeno mais registrado, com 31 ocorrências no estado. Em Seberi, 480 residências e duas escolas tiveram as coberturas danificadas. Em Braga, 150 casas na área urbana foram atingidas e estradas rurais ficaram bloqueadas. Já em Pinhal, os estragos chegaram a 70 moradias.

Os 20 desalojados estão distribuídos em três cidades. Em Santa Bárbara do Sul, 12 pessoas deixaram suas casas após danos em 30 residências. Em Campo Bom, um movimento de massa no bairro Santa Lúcia destruiu uma casa e danificou outra, desalojando quatro pessoas, sem feridos. Em Três Palmeiras, um alagamento também deixou quatro moradores fora de casa.

A Defesa Civil emitiu ainda um alerta de inundação para o rio Uruguai, com risco muito alto a partir do município de Iraí. A recomendação é evitar áreas próximas ao rio até as 17h deste sábado, 12.

Quando o tempo estabiliza

Depois da instabilidade, o fim de semana deve ter tempo predominantemente estável no Rio Grande do Sul. No domingo, 13, a umidade vinda do mar pode causar chuvisco na metade Leste do estado, enquanto a Região Metropolitana terá céu mais encoberto e chance de pancadas isoladas, com volumes baixos.

A semana começa com temperaturas mais baixas: na segunda-feira, 14, as mínimas variam entre 4°C e 14°C. Na terça-feira, 15, o ar polar mantém o tempo firme na maior parte do estado — Quaraí deve registrar mínima de 5°C. Chuva isolada fica restrita ao Litoral e ao extremo Sul, com os maiores volumes esperados em Caraá e Osório.