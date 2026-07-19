Com turismo sustentável, Vivalá movimentou R$ 8,5 milhões em economias locais desde 2015

Em uma vila ribeirinha de Alter do Chão, no Pará, quase metade do que um turista gasta durante a viagem vai direto para as comunidades locais.

É um dinheiro que não aparece em nenhuma nota fiscal, mas que segundo a Vivalá, negócio social de turismo sustentável, é justamente onde mora o impacto real do setor.

A empresa acaba de tentar colocar esse tipo de fluxo no papel e divulgou seu primeiro relatório de impacto com um dado bastante positivo: as expedições injetaram cerca de R$ 8,5 milhões em economias locais de diferentes territórios brasileiros entre 2015 e 2025.

Só no ano passado, a Vivalá levou 1.928 viajantes para essas expedições e 66% eram mulheres. O levantamento estima que 1.344 pessoas foram impactadas diretamente pelos roteiros, e outras 2.553 de forma indireta.

A tendência encontra respaldo na mudança de comportamento dos viajantes brasileiros: um levantamento da Booking.com identificou que 83% buscam ativamente que suas viagens beneficiem as comunidades locais que visitam.

As experiências em parceria com povos indígenas tiveram peso relevante: mais de R$ 850 mil foram destinados diretamente a esses territórios, via contratação de serviços de base comunitária.

Fora esse valor direto, tem o que cada viajante gasta por conta própria durante a viagem: em média, R$ 361,70 por expedição, entre alimentação, transporte local e artesanato.

É esse gasto "espontâneo" que gera o que a empresa chama de efeito multiplicador e ele varia bastante de destino para destino.

Em Alter do Chão, os gastos indiretos representaram 47,98% do valor pago diretamente à comunidade, enquanto na na Chapada dos Veadeiros (GO), 44,97%. Foram os dois roteiros com maior impacto, concluiu o relatório.

O padrão, segundo a Vivalá, não é aleatório: o impacto indireto tende a ser maior em territórios que já têm mais empreendedores e alguma estrutura básica. Na prática, o turismo sustentável amplia a circulação de renda onde já existe a atividade econômica.

Como a empresa mediu o impacto

A metodologia da Vivalá se apoia em três frentes. A econômica soma os valores injetados via contratação de serviços e gastos dos viajantes.

A social conta pessoas impactadas, colaboradores envolvidos, participação das comunidades, liderança feminina, perfil de quem viaja e horas de capacitação oferecidas.

A ambiental e territorial olha para presença em Unidades de Conservação, biomas atendidos, escala territorial de cada operação e neutralização de carbono.

Os dados vieram de registros operacionais, formulários sociais e pesquisas com os próprios viajantes, com alguns critérios adotados para dar consistência à análise, como um número mínimo de viajantes por expedição considerada e o uso de médias para estimar valores indiretos.

Segundo Daniel Cabrera, cofundador e diretor executivo da Vivalá, há uma lacuna de dados do impacto do setor de turismo sustentável e o relatório quer mudar isso.

"Queremos incentivar o mercado, fazendo com que outras empresas façam o mesmo e o turismo brasileiro como um todo possa evoluir", diz.

Pedro Gayotto, diretor de operações da empresa, resume a lógica por trás da escolha de medir três frentes ao mesmo tempo: "A definição que mais gostamos da sustentabilidade é a do tripé ambiental, social e financeiro", conclui.