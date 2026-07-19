Com turismo sustentável, Vivalá movimentou R$ 8,5 milhões em economias locais desde 2015

Em uma vila ribeirinha de Alter do Chão, no Pará, quase metade do que um turista gasta durante a viagem vai direto para as comunidades locais.
É um dinheiro que não aparece em nenhuma nota fiscal, mas que segundo a Vivalá, negócio social de turismo sustentável, é justamente onde mora o impacto real do setor.
A empresa acaba de tentar colocar esse tipo de fluxo no papel e divulgou seu primeiro relatório de impacto com um dado bastante positivo: as expedições injetaram cerca de R$ 8,5 milhões em economias locais de diferentes territórios brasileiros entre 2015 e 2025.
Só no ano passado, a Vivalá levou 1.928 viajantes para essas expedições e 66% eram mulheres. O levantamento estima que 1.344 pessoas foram impactadas diretamente pelos roteiros, e outras 2.553 de forma indireta.
A tendência encontra respaldo na mudança de comportamento dos viajantes brasileiros: um levantamento da Booking.com identificou que 83% buscam ativamente que suas viagens beneficiem as comunidades locais que visitam.
As experiências em parceria com povos indígenas tiveram peso relevante: mais de R$ 850 mil foram destinados diretamente a esses territórios, via contratação de serviços de base comunitária.
Fora esse valor direto, tem o que cada viajante gasta por conta própria durante a viagem: em média, R$ 361,70 por expedição, entre alimentação, transporte local e artesanato.
É esse gasto "espontâneo" que gera o que a empresa chama de efeito multiplicador e ele varia bastante de destino para destino.
Em Alter do Chão, os gastos indiretos representaram 47,98% do valor pago diretamente à comunidade, enquanto na na Chapada dos Veadeiros (GO), 44,97%. Foram os dois roteiros com maior impacto, concluiu o relatório.
O padrão, segundo a Vivalá, não é aleatório: o impacto indireto tende a ser maior em territórios que já têm mais empreendedores e alguma estrutura básica. Na prática, o turismo sustentável amplia a circulação de renda onde já existe a atividade econômica.
Como a empresa mediu o impacto
A metodologia da Vivalá se apoia em três frentes. A econômica soma os valores injetados via contratação de serviços e gastos dos viajantes.
A social conta pessoas impactadas, colaboradores envolvidos, participação das comunidades, liderança feminina, perfil de quem viaja e horas de capacitação oferecidas.
A ambiental e territorial olha para presença em Unidades de Conservação, biomas atendidos, escala territorial de cada operação e neutralização de carbono.
Os dados vieram de registros operacionais, formulários sociais e pesquisas com os próprios viajantes, com alguns critérios adotados para dar consistência à análise, como um número mínimo de viajantes por expedição considerada e o uso de médias para estimar valores indiretos.
Segundo Daniel Cabrera, cofundador e diretor executivo da Vivalá, há uma lacuna de dados do impacto do setor de turismo sustentável e o relatório quer mudar isso.
"Queremos incentivar o mercado, fazendo com que outras empresas façam o mesmo e o turismo brasileiro como um todo possa evoluir", diz.
Pedro Gayotto, diretor de operações da empresa, resume a lógica por trás da escolha de medir três frentes ao mesmo tempo: "A definição que mais gostamos da sustentabilidade é a do tripé ambiental, social e financeiro", conclui.
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Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Embarcação no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Familia Ribeirinha no rio Amazonas)
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Rio Amazonas - agro - criação - bufalo - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criação de búfalos no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de palafita no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de palafita na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinho navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeironho acompanhado barco de turismo no rio Amazonas para pedir prendas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Casa de Ribeiros nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Ribeirinho no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Embarcação com turistas navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Lancha de transporte rápido de passageiros navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Lancha no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Transporte de gás no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Barco hospital navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
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(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)