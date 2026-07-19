Inmet emite aviso laranja para tempestades no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul enfrenta risco de tempestades severas neste domingo, 19, e na segunda-feira, 20, com aviso laranja de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para diversas regiões do estado.

Segundo o órgão, a combinação entre um centro de baixa pressão na Argentina e o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul intensifica o Jato de Baixos Níveis — fenômeno que mantém ventos fortes no Sul do país e restringe as áreas de instabilidade ao território gaúcho.

Aviso laranja atinge oeste, centro e sul do estado

O aviso laranja de perigo para tempestades abrange o oeste, o centro e o sul do Rio Grande do Sul, incluindo municípios como São Borja, Santa Maria, Uruguaiana, Bagé, Pelotas e Santa Vitória do Palmar. A área de risco também passou a incluir as regiões de Ijuí, Santa Cruz do Sul e a Região Metropolitana de Porto Alegre. Nas demais áreas do estado, permanece o aviso amarelo de perigo potencial.

Segundo a Defesa Civil Estadual, 36 municípios estão em área de risco meteorológico severo, sujeitos a chuva intensa em curto espaço de tempo, rajadas de vento fortes e queda de granizo: Alegrete, Cacequi, Capão do Cipó, Caçapava do Sul, Dilermando de Aguiar, Dom Pedrito, Formigueiro, Itaara, Itacurubi, Itaqui, Jaguari, Jari, Lavras do Sul, Manoel Viana, Mata, Maçambará, Nova Esperança do Sul, Quaraí, Quevedos, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, Santo Antônio das Missões, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Toropi, Unistalda, Uruguaiana e Vila Nova do Sul.

Veja a previsão dia a dia

Neste domingo, 19, há risco de chuva volumosa em curto período, com acumulados entre 40 e 80 mm/dia, podendo superar 100 mm/dia em áreas do noroeste, centro e Campanha. Também há risco isolado de granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h em boa parte do estado.

Na segunda-feira, 20, o cenário se mantém, com acumulados entre 40 e 100 mm/dia, podendo passar de 120 mm/dia no oeste, centro e Vales — e risco de tempestades severas isoladas na faixa central do estado.

Na terça-feira, 21, a chuva intensa se concentra na metade norte do Rio Grande do Sul, com acumulados que podem superar 120 mm/dia e risco de tempestades severas isoladas.

Temperaturas sobem apesar da instabilidade

Com os ventos fortes vindos do norte do continente, o frio perde força na Região Sul e as mínimas ficam em torno de 10°C, restritas às áreas de serra.

As tardes ficam mais quentes, com máximas de até 30°C no Rio Grande do Sul no sábado e de até 32°C no noroeste do Paraná na segunda-feira. Já no domingo e na segunda, as máximas no Rio Grande do Sul ficam em torno de 24°C, em razão da atuação das tempestades.

*Com informações da Agência Brasil