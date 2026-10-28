Série de 'Orgulho e Preconceito' ganha trailer na Netflix; veja fotos e data de estreia

RESUMO ＋ O serviço de streaming Netflix divulgou nesta quarta-feira, 28, o trailer de “Orgulho e Preconceito”, série baseada no romance de Jane Austen que estreia em 3 de dezembro de 2026. A produção terá seis episódios, com Emma Corrin como Elizabeth Bennet e Jack Lowden como Fitzwilliam Darcy.

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 28, o trailer de “Orgulho e Preconceito”, nova adaptação do romance de Jane Austen, com estreia marcada para 3 de dezembro no streaming.

Dividida em seis episódios, a minissérie tem roteiro de Dolly Alderton e acompanha a história de Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy, interpretados por Emma Corrin e Jack Lowden.

A produção mantém a trama original, ambientada no período regencial, mas aumenta o espaço dedicado a personagens e histórias que costumam ficar em segundo plano em outras adaptações.

O trailer mostra a rotina da família Bennet, os encontros entre os personagens e os conflitos amorosos que movimentam a narrativa, além dos cenários campestres de Hertfordshire.

O elenco também conta com Daryl McCormack como Sr. Bingley, Louis Partridge como Sr. Wickham, Olivia Colman como Sra. Bennet e Rufus Sewell como Sr. Bennet. Completam o elenco Hopey Parish, como Mary; Hollie Avery, como Kitty; Rhea Norwood, como Lydia; Freya Mavor, como Jane; Jamie Demetriou, como Sr. Collins; e Fiona Shaw, como Lady Catherine de Bourgh.

Quando estreia 'Orgulho e Preconceito' na Netflix?

A série estreia em 3 de dezembro de 2026, na Netflix.

A produção terá seis episódios, todos escritos por Dolly Alderton e dirigidos por Euros Lyn.

O que esperar da nova adaptação?

A relação entre Elizabeth Bennet e Darcy continua no centro da narrativa, ao lado dos conflitos familiares, das convenções sociais e dos julgamentos que influenciam as relações entre os personagens.

Para Alderton, adaptar o romance foi uma responsabilidade que inicialmente provocou receio. “Recebi um e-mail perguntando se eu teria interesse em fazer a adaptação de Orgulho e Preconceito. Minha primeira reação foi de que não poderia fazer isso de jeito nenhum. É o livro favorito de todo mundo e seria muita responsabilidade. Pensei em tudo que poderia dar errado e depois coloquei de lado. Desde então, só penso na honra e no privilégio de terem confiado em mim para contar essa história”, disse a roteirista à Netflix.

A escritora também destaca a atualidade dos temas abordados por Austen, mesmo mais de dois séculos após a publicação da obra. “A vergonha da família, o medo de ficar para trás, de que o mundo não seja mais um lugar seguro para nossos filhos como foi para nós, o sofrimento por ter julgado alguém ou ter sido julgado de forma equivocada. A gente busca esse livro para ver nossos corações refletidos nele”, disse.

Assista ao trailer:

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