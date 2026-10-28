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Luisa Arraes aparece pela primeira vez como Cássia Eller no set de filmagens

Filme vai retratar a trajetória da cantora desde a ascensão na música brasileira até os desafios enfrentados na vida pessoal

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15h50.

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A atriz Luisa Arraes apareceu nesta quarta-feira, 28, pela primeira vez no papel de Cássia Eller, no fime “Cássia - O Filme”, cinebiografia da cantora que começou a ser filmado no Rio de Janeiro. 

O longa vai retratar a trajetória da cantora desde a ascensão na música brasileira até os desafios enfrentados na vida pessoal. A história ainda aborda a relação de Cássia com Maria Eugênia, com quem viveu uma história de amor, e o preconceito de uma sociedade que ainda não reconhecia a família que as duas escolheram construir.

O roteiro é assinado por Bia Crespo e Fernando Bonassi, com versão final de Marcelo Saback. A produção também pretende mostrar a relação da artista com a família, os excessos do rock e sua luta para viver livremente como mulher, mãe e artista.

O filme terá ainda cenas de grandes apresentações, como o show de Cássia Eller no Rock in Rio de 2001, além de momentos íntimos que, segundo a sinopse, revelam aspectos da cantora conhecidos por amigos e familiares.

Além de Luisa Arraes, o elenco conta com Olivia Torres, Ramon Francisco, Stella Rabelo, Rui Ricardo, Pamela Germano, Leandro Ramos, João Cortes e Bento Dias. A distribuição é da H2O Films.

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