HeyGen: como usar esta IA para criar vídeos, traduzir falas e montar apresentações profissionais

Criar vídeos de treinamento, apresentar resultados e adaptar conteúdos para diferentes públicos são tarefas que podem exigir tempo de gravação, edição e revisão. A inteligência artificial HeyGen reúne ferramentas que automatizam parte desse processo, com recursos para gerar vídeos, criar apresentadores virtuais e traduzir falas.

A plataforma permite produzir materiais a partir de textos, imagens, arquivos de áudio e apresentações. As funcionalidades podem ser aplicadas em áreas como marketing, recursos humanos, educação corporativa e comunicação interna.

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1. Transformar textos em vídeos com apresentadores virtuais

O HeyGen permite converter um roteiro escrito em um vídeo narrado por um avatar digital, uma representação virtual que apresenta o conteúdo com movimentos e expressões gerados por IA.

O usuário pode escolher um personagem disponível na plataforma ou criar uma representação personalizada, além de configurar voz, idioma e estilo de apresentação. O recurso pode ser usado para produzir vídeos explicativos, apresentações de produtos e comunicados corporativos.

Na prática, um profissional de recursos humanos pode transformar as orientações de integração de novos funcionários em vídeos curtos, sem precisar gravar novamente cada módulo a cada atualização do material.

2. Criar vídeos a partir de uma instrução

O Video Agent é um recurso que recebe uma descrição do conteúdo desejado e organiza elementos como roteiro, imagens, narração, legendas e transições.

Em vez de montar cada cena manualmente desde o início, o usuário descreve o objetivo do vídeo e pode revisar o planejamento antes da geração. Depois, também consegue ajustar trechos específicos e refinar o resultado no editor da plataforma.

Um gerente comercial, por exemplo, pode solicitar um vídeo de apresentação de um novo produto, com explicação dos benefícios, imagens de apoio e formato adequado para compartilhar com a equipe.

3. Traduzir vídeos para outros idiomas

A ferramenta de tradução permite adaptar vídeos existentes para outros idiomas, com geração de uma nova narração e, em determinados modos, sincronização labial, técnica que ajusta os movimentos da boca à fala traduzida.

Segundo a documentação oficial, é possível selecionar até dez idiomas por tarefa. A plataforma também oferece opções de legendas e recursos para manter a consistência de nomes de produtos e termos de marca.

Para empresas com equipes internacionais, a funcionalidade pode facilitar a adaptação de treinamentos, demonstrações de produtos e comunicados. Ainda assim, é importante revisar a tradução, principalmente quando o material contém termos técnicos ou informações regulatórias.

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4. Converter apresentações em vídeos narrados

Outra funcionalidade permite importar arquivos PowerPoint ou PDF e transformá-los em cenas de vídeo com avatares e narração gerada por inteligência artificial.

O recurso pode ajudar analistas e gestores que precisam reaproveitar apresentações de resultados, materiais de treinamento ou explicações de processos. Em vez de compartilhar apenas os slides, é possível criar uma versão narrada para consulta posterior ou distribuição a diferentes equipes.

O resultado, porém, deve ser revisado para verificar se a narração explica corretamente os gráficos, respeita a ordem das informações e não omite ressalvas importantes.

5. Criar vídeos a partir de imagens e áudios

O HeyGen também oferece ferramentas para animar imagens estáticas e converter arquivos de áudio em vídeos com avatares, legendas e elementos visuais.

Um especialista pode, por exemplo, aproveitar a gravação de uma explicação técnica para criar uma versão audiovisual com apresentador virtual. Já uma imagem pode servir de base para um vídeo com fala sincronizada, conforme o recurso utilizado.

Essas possibilidades ajudam a reaproveitar materiais existentes e adaptar formatos para diferentes canais, como apresentações, treinamentos e redes sociais.

O que considerar antes de usar o HeyGen

Embora a plataforma automatize etapas da produção audiovisual, a revisão humana continua necessária. É importante conferir a precisão das informações, a pronúncia de termos técnicos, a naturalidade da narração e a qualidade da tradução.

Também é necessário verificar os limites e as condições do plano contratado, que podem variar conforme o recurso utilizado. Quando a produção envolve a imagem ou a voz de uma pessoa real, o uso deve respeitar as autorizações aplicáveis e as regras de privacidade.

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A escolha da funcionalidade depende do objetivo: produzir apresentações, adaptar treinamentos, alcançar públicos de outros idiomas ou reaproveitar conteúdos existentes. Antes de publicar, vale testar o resultado, revisar cada informação e avaliar se o vídeo atende às necessidades do público.