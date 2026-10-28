BNDES abre seleção para 100 startups de impacto com foco em acesso a investimentos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta quarta-feira, 28, as inscrições para selecionar até 100 startups e negócios de impacto socioambiental para o terceiro ciclo da atual edição do BNDES Garagem, programa de aceleração criado em 2018.

Nesta etapa, o banco busca ampliar a aproximação entre os empreendimentos selecionados e potenciais investidores. A preparação para captação de recursos, antes concentrada em momentos específicos, passa a integrar toda a jornada de aceleração.

Os participantes terão acesso a atividades de governança, organização de informações estratégicas, elaboração de materiais para investidores e orientação sobre instrumentos de financiamento.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 30 de novembro, pelo site do BNDES Garagem.

A iniciativa também busca ampliar a presença de negócios de regiões historicamente menos representadas no ecossistema de inovação. Pelo menos 40% dos empreendimentos selecionados deverão estar localizados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Entre os setores prioritários estão transição energética e descarbonização, bioeconomia, agricultura sustentável, economia azul — atividades econômicas relacionadas ao uso sustentável dos recursos marinhos e aquáticos —, recursos hídricos e saúde.

Projetos voltados a pessoas com deficiência, populações periféricas e soluções que utilizem inteligência artificial receberão pontuação adicional na seleção.

Como funciona a seleção do BNDES Garagem?

O programa é dividido em dois módulos, destinados a negócios em diferentes estágios de desenvolvimento.

O módulo Criação terá até 50 vagas para iniciativas em fase inicial. Já o módulo Tração é voltado a empresas com faturamento anual superior a R$ 250 mil e inferior a R$ 16 milhões, que buscam expandir suas operações.

A aceleração será executada pelo Quintessa, organização que atua no apoio a negócios de impacto socioambiental, e ocorrerá em duas etapas.

Na primeira fase, os até 100 empreendimentos selecionados participarão de atividades virtuais, incluindo diagnósticos, elaboração de planos de ação, encontros coletivos e acompanhamento individualizado.

Depois, 50 negócios, sendo 25 de cada módulo, avançarão para a segunda etapa, em formato híbrido. Essa fase terá atividades presenciais na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, mentorias especializadas e serviços de apoio em áreas como marketing, jurídico e contabilidade.

O ciclo será encerrado em agosto de 2027, com um Demoday, evento no qual os finalistas apresentarão seus modelos de negócio a investidores, potenciais clientes e parceiros.

Ao todo, o banco prevê a distribuição de até R$ 1 milhão em premiações aos empreendimentos com melhor desempenho.

Aproximação com fundos de investimento

Uma das mudanças anunciadas para este ciclo é a integração do programa com iniciativas de investimento apoiadas pelo Sistema BNDES.

Entre os instrumentos mencionados estão o FIP Conexões Startups, fundo de investimento em participações que está sendo estruturado pela BNDESPAR, braço de participações societárias do banco, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e o FIP IA, voltado a empresas que utilizam inteligência artificial como elemento central de seus negócios.

A estratégia é preparar os empreendimentos para processos de captação e ampliar sua exposição a gestores de fundos e potenciais investidores. A possibilidade de investimento dependerá de avaliações e decisões posteriores dos agentes envolvidos.

Mais de 400 negócios acelerados desde 2018

Criado em 2018, o BNDES Garagem já apoiou mais de 400 startups e negócios inovadores de diferentes regiões do Brasil.

O ciclo anunciado nesta quarta-feira é o terceiro dos quatro previstos para a terceira edição do programa.

Na etapa anterior, a iniciativa recebeu cerca de 1,8 mil inscrições. Segundo o BNDES, os participantes movimentaram mais de R$ 141 milhões em contratos durante o período de aceleração.