Como chegar ao show do BTS no MorumBIS de metrô e ônibus?

BTS: fique por dentro de tudo que você precisa saber sobre o show no Brasil (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14h05.
O grupo de K-pop BTS faz o primeiro show da "ARIRANG World Tour" em São Paulo nesta quarta-feira, 28, às 20h, no estádio MorumBIS. Os portões abrem às 16h, e a triagem nas ruas do entorno começa às 8h. O público deve planejar o trajeto, conferir o setor e o portão do ingresso e acompanhar comunicados oficiais.
A semana do BTS já começou e o B-ARMY terá a oportunidade de curtir o primeiro show da "ARIRANG World Tour" nesta quarta-feira, 28, no MorumBIS. No entanto, é importante que quem vai ao show organize seu trajeto com antecedência.
Os três shows do BTS no MorumBIS estão programados para começar às 20h. Porém, a abertura dos portões está prevista para as 16h.
Confira as datas:
A recomendação é verificar os comunicados oficiais antes de sair de casa, já que orientações de acesso e horários podem receber atualizações.
O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Antes de sair, confira o endereço, o setor e o portão de entrada indicados no ingresso.
A circulação nas vias do entorno do MorumBIS será controlada, com pontos de triagem para conferir os ingressos e a autorização de entrada. A organização estabeleceu cinco acessos para os fãs, além de sete entradas exclusivas para moradores cadastrados.
Os pontos de triagem destinados ao público com ingresso são:
A triagem está prevista para começar às 8h. Os fãs devem apresentar o ingresso correspondente à data da apresentação para passar pelos bloqueios e seguir até o estádio.
A decisão foi anunciada após fãs sem ingressos começarem a organizar encontros nos arredores do estádio para acompanhar as apresentações do lado de fora. A iniciativa ficou conhecida como "setor calçada" e ganhou força devido à alta demanda.
Segundo informações do UOL, mais de 3 milhões de pessoas disputaram ingressos para os shows em São Paulo. Com a concentração prevista de público, a operação busca controlar o acesso às ruas residenciais e organizar o fluxo de pessoas na região.
A orientação da organização é evitar aglomerações nas proximidades do MorumBIS antes do início da triagem e respeitar a data indicada no ingresso. Quem tem entrada para uma apresentação deve planejar a chegada para o dia correspondente, sem antecipar a ida ao estádio durante os outros shows.
Uma das alternativas é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, é possível seguir a pé até o estádio, em um percurso de aproximadamente 1,5 km.
A caminhada costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais, mas pode demorar mais em dias de grande movimento. Por isso, vale reservar um tempo extra para chegar ao portão indicado no ingresso.
Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Paulista e Luz, conforme o ponto de partida.
Sim. A região do MorumBIS conta com linhas de ônibus que atendem o entorno e conexões com a estação São Paulo-Morumbi e o terminal integrado à estação.
Como o melhor itinerário depende do local de origem, vale consultar aplicativos de transporte público antes de sair. Nos dias de show, o trânsito intenso pode alterar o tempo de viagem e os trajetos disponíveis.
Os três shows do BTS no MorumBIS começam às 20h, com abertura dos portões às 16h. As apresentações ocorrem em 28, 30 e 31 de outubro.
O MorumBIS fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. O público deve conferir no ingresso o setor e o portão de entrada.
Os pontos de triagem ficam na Rua Jorge João Saad, Avenida Giovanni Gronchi, Avenida Padre Lebret e Avenida Jules Rimet, em cruzamentos próximos ao MorumBIS. A triagem começa às 8h, e os fãs devem apresentar o ingresso da data correspondente para passar pelos bloqueios.
A operação busca controlar o acesso às ruas residenciais e organizar o fluxo de pessoas após fãs sem ingressos planejarem encontros do lado de fora do estádio, iniciativa chamada de "setor calçada". Segundo o UOL, mais de 3 milhões de pessoas disputaram ingressos para os shows do BTS em São Paulo.
Uma das opções é usar a Linha 4-Amarela e desembarcar na estação São Paulo-Morumbi. O estádio fica a cerca de 1,5 km da estação, em uma caminhada que costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais.
Sim. Há linhas de ônibus que atendem o entorno do MorumBIS e conexões com a estação São Paulo-Morumbi e seu terminal integrado, mas o itinerário depende do ponto de partida e pode sofrer alterações devido ao trânsito intenso.