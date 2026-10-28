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Pitbull no Brasil: veja data, local e como comprar ingressos

Com participação especial de Pedro Sampaio, apresentação acontece em 31 de janeiro de 2027, em São Paulo; ingressos custam a partir de R$ 225

Pitbull: Tudo que você precisa saber sobre o show do cantor em solo brasileiro (Reprodução / @pitbull/Instagram)

Pitbull: Tudo que você precisa saber sobre o show do cantor em solo brasileiro (Reprodução / @pitbull/Instagram)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13h20.

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O músico Pitbull anunciou nesta quarta-feira, 28 de outubro, um show único no espaço Nubank Parque, em São Paulo, em 31 de janeiro de 2027, com participação de Pedro Sampaio. Os ingressos para o show de Pitbull custam de R$ 225 a R$ 890, com pré-venda nesta quinta-feira, 29, e venda geral na sexta-feira, 30.

Pitbull acaba de anunciar, nesta quarta-feira, 28, seu retorno ao Brasil com a turnê "I'm Back". O músico fará uma apresentação única em São Paulo em 31 de janeiro de 2027, com participação especial de Pedro Sampaio.

Onde vai ser o show do Pit Bull no Brasil?

A apresentação única de Pitbull no Brasil irá acontecer no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 31 de janeiro.

Quando comprar ingressos para o show do Pitbull?

Os ingressos para o show do Pitbull serão vendidos a partir desta quinta-feira, 29 de outubro, com uma pré-venda especial para fãs do artista, a partir das 10h.

A venda geral está marcada para sexta-feira, 30 de outubro, no mesmo horário, na Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos do Pitbull?

As entradas para o show do Pitbull irão variar conforme o setor e modalidade escolhida pelo fã. Confira os valores divulgados:

  • Cadeira Superior: R$ 450 (Inteira) | R$ 225 (Meia-Entrada)
  • Pista: R$ 490 (Inteira) | R$ 245 (Meia-Entrada)
  • Cadeira Inferior: R$ 840 (Inteira) | R$ 420 (Meia-Entrada)
  • Pista Premium: R$ 890 (Inteira) | R$ 445 (Meia-Entrada)

'Perguntas frequentes'

Quando será o show de Pitbull no Brasil? ＋

O show de Pitbull será realizado em 31 de janeiro de 2027. A apresentação única no Brasil faz parte da turnê "I'm Back".

Onde será o show de Pitbull em São Paulo? ＋

A apresentação ocorrerá no Nubank Parque, em São Paulo. O texto não informa o endereço do local.

Quando começa a pré-venda de ingressos para Pitbull? ＋

A pré-venda especial para fãs de Pitbull começa nesta quinta-feira, 29 de outubro, às 10h. A venda geral terá início na sexta-feira, 30 de outubro, no mesmo horário.

Quanto custam os ingressos para o show de Pitbull? ＋

Os ingressos custam entre R$ 225 e R$ 890, conforme o setor e a modalidade. Os valores de inteira são R$ 450 na Cadeira Superior, R$ 490 na Pista, R$ 840 na Cadeira Inferior e R$ 890 na Pista Premium; as meias-entradas custam, respectivamente, R$ 225, R$ 245, R$ 420 e R$ 445.

Quem será a atração especial do show de Pitbull? ＋

Pedro Sampaio terá participação especial no show de Pitbull em São Paulo. A apresentação será a única passagem da turnê "I'm Back" pelo Brasil informada no texto.

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