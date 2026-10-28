Pitbull no Brasil: veja data, local e como comprar ingressos

RESUMO ＋ O músico Pitbull anunciou nesta quarta-feira, 28 de outubro, um show único no espaço Nubank Parque, em São Paulo, em 31 de janeiro de 2027, com participação de Pedro Sampaio. Os ingressos para o show de Pitbull custam de R$ 225 a R$ 890, com pré-venda nesta quinta-feira, 29, e venda geral na sexta-feira, 30.

Pitbull acaba de anunciar, nesta quarta-feira, 28, seu retorno ao Brasil com a turnê "I'm Back". O músico fará uma apresentação única em São Paulo em 31 de janeiro de 2027, com participação especial de Pedro Sampaio.

Onde vai ser o show do Pit Bull no Brasil?

A apresentação única de Pitbull no Brasil irá acontecer no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 31 de janeiro.

Quando comprar ingressos para o show do Pitbull?

Os ingressos para o show do Pitbull serão vendidos a partir desta quinta-feira, 29 de outubro, com uma pré-venda especial para fãs do artista, a partir das 10h.

A venda geral está marcada para sexta-feira, 30 de outubro, no mesmo horário, na Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos do Pitbull?

As entradas para o show do Pitbull irão variar conforme o setor e modalidade escolhida pelo fã. Confira os valores divulgados:

Cadeira Superior: R$ 450 (Inteira) | R$ 225 (Meia-Entrada)

R$ 450 (Inteira) | R$ 225 (Meia-Entrada) Pista: R$ 490 (Inteira) | R$ 245 (Meia-Entrada)

R$ 490 (Inteira) | R$ 245 (Meia-Entrada) Cadeira Inferior: R$ 840 (Inteira) | R$ 420 (Meia-Entrada)

R$ 840 (Inteira) | R$ 420 (Meia-Entrada) Pista Premium: R$ 890 (Inteira) | R$ 445 (Meia-Entrada)