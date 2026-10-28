Pitbull no Brasil: veja data, local e como comprar ingressos

Pitbull: Tudo que você precisa saber sobre o show do cantor em solo brasileiro (Reprodução / @pitbull/Instagram)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13h20.
O músico Pitbull anunciou nesta quarta-feira, 28 de outubro, um show único no espaço Nubank Parque, em São Paulo, em 31 de janeiro de 2027, com participação de Pedro Sampaio. Os ingressos para o show de Pitbull custam de R$ 225 a R$ 890, com pré-venda nesta quinta-feira, 29, e venda geral na sexta-feira, 30.
Pitbull acaba de anunciar, nesta quarta-feira, 28, seu retorno ao Brasil com a turnê "I'm Back". O músico fará uma apresentação única em São Paulo em 31 de janeiro de 2027, com participação especial de Pedro Sampaio.
A apresentação única de Pitbull no Brasil irá acontecer no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 31 de janeiro.
Os ingressos para o show do Pitbull serão vendidos a partir desta quinta-feira, 29 de outubro, com uma pré-venda especial para fãs do artista, a partir das 10h.
A venda geral está marcada para sexta-feira, 30 de outubro, no mesmo horário, na Ticketmaster.
As entradas para o show do Pitbull irão variar conforme o setor e modalidade escolhida pelo fã. Confira os valores divulgados:
O show de Pitbull será realizado em 31 de janeiro de 2027. A apresentação única no Brasil faz parte da turnê "I'm Back".
A apresentação ocorrerá no Nubank Parque, em São Paulo. O texto não informa o endereço do local.
A pré-venda especial para fãs de Pitbull começa nesta quinta-feira, 29 de outubro, às 10h. A venda geral terá início na sexta-feira, 30 de outubro, no mesmo horário.
Os ingressos custam entre R$ 225 e R$ 890, conforme o setor e a modalidade. Os valores de inteira são R$ 450 na Cadeira Superior, R$ 490 na Pista, R$ 840 na Cadeira Inferior e R$ 890 na Pista Premium; as meias-entradas custam, respectivamente, R$ 225, R$ 245, R$ 420 e R$ 445.
Pedro Sampaio terá participação especial no show de Pitbull em São Paulo. A apresentação será a única passagem da turnê "I'm Back" pelo Brasil informada no texto.