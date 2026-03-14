Quem é o Monstro do BBB 26? Saiba quem o anjo Breno indicou para castigo

Breno afirmou, após ganhar o Anjo, que escolheu Jonas para obter uma vantagem (TV Globo/Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 14 de março de 2026 às 15h58.
A nona Prova do Anjo do Big Brother Brasil 20226, realizada neste sábado (14), teve um grande vencedor: Breno garantiu o Poder do Anjo após uma disputa emocionante contra Leandro Boneco na grande final.
Com a vitória, além dos benefícios que o título proporciona, Breno ganhou o direito de aplicar o temido Castigo do Monstro em um dos brothers.E a escolha já foi feita: Jonas Sulzbach é o novo Monstro da casa!
Com a decisão, Jonas sofre duas consequências imediatas: perde 300 estalecas de seu prêmio e vai do VIP direto para a Xepa, tendo que enfrentar uma semana com alimentação reduzida.
Mas não para por aí. A dinâmica do castigo desta edição promete agitar os próximos dias na casa.
Sinos serão instalados no local, e sempre que uma música tocar, o Monstro deverá cumprir ordens específicas relacionadas à sequência dos sinos tocados.
Jonas terá que ficar atento: a cada chamado, um cartão será entregue com as instruções a serem seguidas, respeitando rigorosamente a ordem dos sinos.
Breno afirmou, após ganhar o Anjo, que escolheu Jonas para obter uma vantagem: com o gaúcho na Xepa e alimentação reduzida, pode ficar menos resistente, e assim, facilitar para que Breno ganhe mais provas.
Breno também justificou que Jonas ter citado seu nome quando precisou chegar em acordo com a Milena para indicar alguém em Paredão significa que Jonas o vê como uma ameaça.