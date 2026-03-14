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BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Prova do Anjo e dinâmica

Edição desse sábado vai mostrar quem ganhou a Prova do Anjo, o castigo do Monstro e dinâmica especial

BBB 26: Dinâmica vai emparedar três brothers

BBB 26: Dinâmica vai emparedar três brothers

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de março de 2026 às 06h00.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

A edição deste sábado, 14, deve começar por volta das 22h25.

Prova do Anjo

A edição desse sábado vai mostrar a terceira Prova do Anjo do programa, uma das dinâmicas mais aguardadas da semana. A disputa define quem garante o colar da imunidade e o poder de interferir diretamente na formação do Paredão.

Veja o momento em que Milena coloca Jonas no Monstro ao vencer a última Prova do Anjo:

Dinâmica especial

Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt comandará uma dinâmica que resultará em três participantes no paredão. O líder da semana não participará da atividade.

Os confinados serão divididos em três equipes com quatro pessoas cada. Um integrante de cada grupo irá retirar de uma urna o elemento que definirá a estratégia da sua equipe: Pedra, Papel ou Tesoura.

Depois que cada grupo tiver seu elemento definido, as equipes precisarão indicar um participante de outro time para o paredão, seguindo a lógica clássica da brincadeira: o grupo da Pedra empareda alguém do grupo Tesoura; o grupo do Papel indica um jogador do grupo Pedra; e o grupo da Tesoura coloca no paredão um participante do grupo Papel.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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