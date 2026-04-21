Quem vai ganhar o BBB 26? Enquetes mostram Ana Paula isolada no topo

Tudo indica que a veterana do Big Brother Brasil 2026, Ana Paula Renault, já pode comemorar a vitória — e os R$ 5,44 milhões. Isso porque as enquetes mais recentes mostram que a jornalista está isolada no topo. Nesse momento, reviravoltas seriam praticamente impossíveis.

Segundo o Votalhada das 8h, Ana Paula tem mais de 70% dos votos consolidados entre plataformas, enquanto Milena e Juliano seguem com algo entre 20% e 5%, respectivamente.

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 64,34% x Juliano F 12,20% x Milena 23,45%

x Juliano F 12,20% x Milena 23,45% YouTube: Ana Paula 63,00% x Juliano F 8,45% x Milena 29,16%

x Juliano F 8,45% x Milena 29,16% X (Twitter): Ana Paula 75,44% x Juliano F 2,65% x Milena 21,91%

x Juliano F 2,65% x Milena 21,91% Instagram: Ana Paula 82,38% x Juliano F 4,92% x Milena 12,69%

x Juliano F 4,92% x Milena 12,69% Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,61% x Juliano F 5,234% x Milena 21,25%

x Juliano F 5,234% x Milena 21,25% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,83% x Juliano F 7,40% x Milena 21,91%

Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.