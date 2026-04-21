Quem vai ganhar o BBB 26? Enquetes mostram Ana Paula isolada no topo

Ana Paula Renault: veterana deve levar o prêmio do BBB 26 hoje (Reprodução/Globo)
Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 10h25.
Tudo indica que a veterana do Big Brother Brasil 2026, Ana Paula Renault, já pode comemorar a vitória — e os R$ 5,44 milhões. Isso porque as enquetes mais recentes mostram que a jornalista está isolada no topo. Nesse momento, reviravoltas seriam praticamente impossíveis.
Segundo o Votalhada das 8h, Ana Paula tem mais de 70% dos votos consolidados entre plataformas, enquanto Milena e Juliano seguem com algo entre 20% e 5%, respectivamente.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.