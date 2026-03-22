Quem é Djo, o alter ego musical do astro de 'Stranger Things'

Djo, nome artístico de Joe Keery, é uma das atrações confirmadas do Lollapalooza e vem chamando atenção por sua trajetória dupla entre atuação e música.

Conhecido mundialmente por interpretar o amado personagem Steve Harrington nas cinco temporadas de "Stranger Things", o artista norte-americano construiu um caminho paralelo no cenário musical com identidade própria.

Separação da arte

A escolha do nome Djo não é por acaso. Keery optou por separar sua carreira musical da imagem associada à série da Netflix, buscando maior liberdade criativa e reconhecimento independente como cantor e compositor.

Na música, o artista aposta em uma sonoridade que mistura pop alternativo, indie rock e synthwave. Com forte influência retrô, especialmente dos anos 80, seu trabalho dialoga com tendências contemporâneas, mas mantém uma estética autoral que foge do padrão comercial mais imediato.

O projeto ganhou projeção global com a faixa “End of Beginning”, que viralizou nas plataformas digitais, com mais de 2 bilhões de streams, e ampliou significativamente o alcance de Djo. O sucesso da música consolidou o artista como um nome relevante fora do universo da atuação.

Stranger Things interrompeu carreira

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