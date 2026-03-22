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Quem é Djo, o alter ego musical do astro de 'Stranger Things'

Projeto musical do ator ganha força com hit viral e estética retrô

Djo: Joe Keery se reinventa como músico e vira destaque no line-up do festival (Reprodução / The Guardian)

Djo: Joe Keery se reinventa como músico e vira destaque no line-up do festival (Reprodução / The Guardian)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 06h01.

Djo, nome artístico de Joe Keery, é uma das atrações confirmadas do Lollapalooza e vem chamando atenção por sua trajetória dupla entre atuação e música.

Conhecido mundialmente por interpretar o amado personagem Steve Harrington nas cinco temporadas de "Stranger Things", o artista norte-americano construiu um caminho paralelo no cenário musical com identidade própria.

Separação da arte

A escolha do nome Djo não é por acaso. Keery optou por separar sua carreira musical da imagem associada à série da Netflix, buscando maior liberdade criativa e reconhecimento independente como cantor e compositor.

Na música, o artista aposta em uma sonoridade que mistura pop alternativo, indie rock e synthwave. Com forte influência retrô, especialmente dos anos 80, seu trabalho dialoga com tendências contemporâneas, mas mantém uma estética autoral que foge do padrão comercial mais imediato.

O projeto ganhou projeção global com a faixa “End of Beginning”, que viralizou nas plataformas digitais, com mais de 2 bilhões de streams, e ampliou significativamente o alcance de Djo. O sucesso da música consolidou o artista como um nome relevante fora do universo da atuação.

Stranger Things interrompeu carreira

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Antes de ganhar projeção mundial na TV, Joe Keery já apostava na música. Durante o período em que estudava teatro em Chicago, formou a banda Post Animal ao lado de amigos. O grupo chegou a lançar seu primeiro álbum e se preparava para sair em turnê quando surgiu o convite para integrar o elenco de "Stranger Things".

Diante da oportunidade, Keery optou por colocar a música em segundo plano e apostar na atuação, mesmo com um papel inicialmente discreto na série. A escolha se mostrou certa! Seu personagem conquistou o público, ganhou mais espaço na trama e rapidamente o colocou em evidência na indústria, abrindo caminho para o reconhecimento mundial.

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Em 2019, Joe Keery retomou a música, mas em novos termos. Abandonou a lógica de banda, assumiu o controle solo e passou a usar o pseudônimo Djo. A proposta era tirar o peso do nome já conhecido e deixar o som falar por si.

Nesse movimento, lançou o álbum “Twenty Twenty”, em 2019, e voltou em 2022 com “Decide”.

Show no Brasil

Djo vai se apresentar no terceiro e último dia de Lollapalooza Brasil no domingo, dia 22. O show do ator e cantor está programado para começar às 16h55, no palco Budweiser.

Possível setlist da apresentação:

  1. “Flash Mountain”
  2. “Uglyfisherman”
  3. “Basic Being Basic”
  4. “Gloom”
  5. “Link”
  6. “Charlie’s Garden”
  7. “Delete Ya”
  8. “Roddy”
  9. “Gap Tooth Smile”
  10. “Chateau (Feel Alright)”
  11. “Egg”
  12. “End of Beginning”
  13. “Back on You”
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