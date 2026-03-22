Quem é Djo, o alter ego musical do astro de 'Stranger Things'

Djo, nome artístico de Joe Keery, é uma das atrações confirmadas do Lollapalooza e vem chamando atenção por sua trajetória dupla entre atuação e música.
Conhecido mundialmente por interpretar o amado personagem Steve Harrington nas cinco temporadas de "Stranger Things", o artista norte-americano construiu um caminho paralelo no cenário musical com identidade própria.
A escolha do nome Djo não é por acaso. Keery optou por separar sua carreira musical da imagem associada à série da Netflix, buscando maior liberdade criativa e reconhecimento independente como cantor e compositor.
Na música, o artista aposta em uma sonoridade que mistura pop alternativo, indie rock e synthwave. Com forte influência retrô, especialmente dos anos 80, seu trabalho dialoga com tendências contemporâneas, mas mantém uma estética autoral que foge do padrão comercial mais imediato.
O projeto ganhou projeção global com a faixa “End of Beginning”, que viralizou nas plataformas digitais, com mais de 2 bilhões de streams, e ampliou significativamente o alcance de Djo. O sucesso da música consolidou o artista como um nome relevante fora do universo da atuação.
Antes de ganhar projeção mundial na TV, Joe Keery já apostava na música. Durante o período em que estudava teatro em Chicago, formou a banda Post Animal ao lado de amigos. O grupo chegou a lançar seu primeiro álbum e se preparava para sair em turnê quando surgiu o convite para integrar o elenco de "Stranger Things".
Diante da oportunidade, Keery optou por colocar a música em segundo plano e apostar na atuação, mesmo com um papel inicialmente discreto na série. A escolha se mostrou certa! Seu personagem conquistou o público, ganhou mais espaço na trama e rapidamente o colocou em evidência na indústria, abrindo caminho para o reconhecimento mundial.
Em 2019, Joe Keery retomou a música, mas em novos termos. Abandonou a lógica de banda, assumiu o controle solo e passou a usar o pseudônimo Djo. A proposta era tirar o peso do nome já conhecido e deixar o som falar por si.
Nesse movimento, lançou o álbum “Twenty Twenty”, em 2019, e voltou em 2022 com “Decide”.
Show no Brasil
Djo vai se apresentar no terceiro e último dia de Lollapalooza Brasil— no domingo, dia 22. O show do ator e cantor está programado para começar às 16h55, no palco Budweiser.