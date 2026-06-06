Israel afirma ter atacado cerca de 150 alvos do Hezbollah no sul do Líbano em 48 horas

O Exército de Israel informou neste sábado, 6, que realizou ataques contra aproximadamente 150 posições do Hezbollah no sul do Líbano ao longo das últimas 48 horas.

Segundo comunicado militar, a ofensiva teve como alvo estruturas utilizadas pelo grupo xiita apoiado pelo Irã, incluindo depósitos de armas, centros de comando e lançadores de foguetes e mísseis.

As operações ocorrem em meio à escalada das tensões na fronteira entre os dois países e apesar da existência de um cessar-fogo que, segundo autoridades libanesas, vem sendo repetidamente violado.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou os bombardeios israelenses e afirmou que o país continua sendo alvo de ataques constantes.

“A continuidade dos ataques israelenses, que permanecem impunes, é inaceitável”, declarou o líder libanês.

Tensão regional

O Líbano passou a integrar diretamente o conflito regional em 2 de março, quando o Hezbollah iniciou uma série de ataques contra Israel. O grupo afirmou que a ofensiva ocorreu em resposta à morte do líder iraniano Ali Khamenei.

Desde então, confrontos e bombardeios têm se intensificado ao longo da fronteira entre Israel e Líbano, ampliando os riscos de uma escalada regional.

A situação no território libanês também se tornou um dos temas centrais das negociações indiretas entre Estados Unidos e Irã. Teerã tem condicionado avanços em um possível acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio à implementação de um cessar-fogo efetivo no Líbano.